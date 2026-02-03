中市府將直播經典賽 巨型紀念球移廣場展示
（中央社記者郝雪卿台中3日電）世界棒球經典賽預賽將於3月5日至10日在東京巨蛋登場，台中市長盧秀燕今天表示，3月5日至8日會在府前廣場進行賽事直播，而台中限定紀念球已在府前廣場川堂展示。
備受球迷關注的世界棒球經典賽（WBC）預賽將於3月5日至10日在東京巨蛋點燃戰火，盧秀燕上午在市政會議中宣布，台中市政府將於3月5日至8日在府前廣場進行賽事直播。
盧秀燕表示，府前廣場可容納3萬、4萬人，場地全國最大，還擁有全台最大的1300吋戶外螢幕，民眾不管坐在前面或後面，都可以清楚觀看轉播，歡迎關心經典賽的球迷前來一起為球隊加油。
為喚醒球迷對經典賽的記憶，盧秀燕表示，2023年台中市舉辦經典賽期間，由官方授權打造的「台中限定」巨型紀念球，已從市府願景館移師到府前廣場川堂展示，讓球迷打卡拍照。
台中市運動局說明，這顆「台中限定」的巨型紀念球，源自2023年經典賽期間，由MLB官方要求各預賽承辦城市結合在地特色設置的裝置藝術。
運動局表示，當時全球僅有台中、日本東京、美國邁阿密及鳳凰城等4座城市設置，象徵承辦國際頂級賽事的榮耀。賽事結束後，其餘城市陸續撤除裝置，唯獨台中市特別珍惜這份國際賽事的共同記憶，完整保存該紀念球至今，成為全球唯一留存的經典裝置。
運動局公布，3月5日至8日賽事直播期間，市府將加碼準備10份「現場好禮」，於直播現場隨機抽出；府前廣場並設置專屬應援區，邀請球迷穿上應援戰袍、攜帶加油道具，齊聚1300吋巨型螢幕前，並鼓勵搭乘大眾運輸工具前來，共同感受賽事熱潮。（編輯：張雅淨）1150203
