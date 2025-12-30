中市府將補助家戶購置廚餘機 每戶上限5000元

（中央社記者郝雪卿台中30日電）中央宣布116年起全面禁止廚餘養豬，台中市政府今天公布，明年起將補助家戶購置廚餘機，預估補助1萬戶，每戶補助上限新台幣5000元，申請截止日期到115年底。

中央宣布調整廚餘養豬政策，115年1月1日起到12月31日期間有條件使用廚餘養豬，家戶廚餘禁止養豬，學校、團膳及餐廳事業廢棄物廚餘等可養豬再利用至明年底；116年1月1日起則全面禁止廚餘養豬。

因應廚餘去化問題，台中市副市長鄭照新上午在市政會議中專案報告「台中市安心無餘計畫」說明，未來將以焚化發電為主要方式，並同步布建多元處理設施。

116年廚餘全面禁止養豬後，鄭照新表示，台中市將推動廚餘能源化與肥料化，包括明年7月15日前完成建置高效堆肥設施，估每日處理量約100噸；擴增外埔綠能生態園區厭氧發電預計明年12月31日開始試運轉，預估每日厭氧處理量66噸；另明年底預計啟用黑水虻處理廚餘，預估每日處理100噸。

台中市每日家戶廚餘約180噸，盧秀燕宣布，市府編列5000萬元經費，明年將補助1萬戶購置家用廚餘機，每台廚餘機補助上限5000元，但不超過實際購置金額。補助廚餘機類型限生物分解型、乾燥處理型、混合處理型，但不補助粉碎型、冷藏冷凍型廚餘機。

至於補助條件，盧秀燕表示，限今年6月30日前已設籍台中市民，每戶以補助1台為限，補助期間為明年1月1日到12月31日為止，以發票開立日期為準；申請期間從明年1月2日上午10時起到12月31日止，或補助款用罄即停止受理，採線上申請，但不受理公司行號或機關學校等申請。

在輔導廚餘養豬場方面，農業局表示，中市登記廚餘養豬場共36場，已有4場轉型飼料養豬，另32場申請繼續廚餘養豬，必須裝設廚餘蒸煮溫度及影像監視控系統，將加嚴查核。（編輯：李錫璋）1141230