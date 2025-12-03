中市府專家諮詢會議 肯定有效防堵豬瘟擴散
記者張秉淞／臺中報導
因應非洲豬瘟防疫與中央擬訂禁用廚餘餵豬落日政策，中市府昨（2）日召開專家學者諮詢會議，多位專家學者肯定市府有效防堵疫情擴散，建議市府持續加強養豬業者輔導與稽查。副市長鄭照新感謝專家學者寶貴建言，梧棲案場已全面強化隔離與監控，後續管制時間將配合中央指示與專家建議妥處；此外，市府也將加強廚餘清運追蹤與養豬場稽核監管，持續提升廚餘去化量能，因應落日政策影響。
臺中今年10月爆發非洲豬瘟疫情，臺中市政府與中央合作，全力防堵疫情零擴散，至今仍每週召開防疫會議，昨日更召開「非洲豬瘟後續因應策略專家學者諮詢會議」，邀集多位專家學者與會，由鄭照新副市長主持，秘書長黃崇典、副秘書長張大春及相關局處首長與代表均出席。
專家學者於會中表示，臺中已成功將疫情控制在單一場址，非洲豬瘟中央災害應變中心亦指出科學證據顯示病毒未有擴散，此次案例已告一段落，但針對案例場列管時間，專家學者一致認為至少應管制半年以上。
另也建議應與廚餘養豬場之特約獸醫師加強合作，確保通報訊息暢通，並針對使用廚餘的養豬場在化製異常死亡警示標準部分加嚴處理，以利即時掌控疫情。
針對後續若開放廚餘餵豬，專家學者也建議，為督導廚餘養豬場落實蒸煮，請環保局嚴格審查申請恢復使用廚餘之養豬場資格，並依風險訂定分級管理措施，尤以風險高的養豬場應加強查核頻率，並請農政單位配合加強宣導與查核生物安全措施。
對此，鄭照新表示，案場除全面封閉，也已強化隔離措施嚴密監控，案場管制時間將配合中央指示與專家學者共同討論評估；另因應落日政策，廚餘車GPS勾稽制度應落實，並針對高風險場提升稽查頻率，持續積極輔導業者配合政府政策與管制作為。
鄭照新也強調，中央已擬訂廚餘餵豬落日政策，後續廚餘去化將是全國重點工作，指示環保局後續除加強業者稽核頻率與系統追蹤監控，也應強化廚餘去化策略與管道，全力守住臺中畜牧防線及市民食安。
農業局說明，臺中10月爆發非洲豬瘟疫情後，隨即啟動緊急防疫程序，在24小時內完成195頭豬隻撲殺、掩埋及清消作業，全市154場養豬場亦經四輪密集訪視並無任何異常。
另自10月24日至11月30日共完成565頭活豬採血監測及1,166頭斃死豬採檢，全數呈現陰性。案例場11月21日經農業部獸醫研究所環境採樣亦全部呈陰性。
為加強控管案例場及掩埋場，市府全面強化隔離措施，包括封閉案例場、於外架設甲種圍籬、全場覆蓋圍網避免野生動物入侵，並安排24小時駐點人員監控及警方固定巡邏。同時，掩埋場亦設置門禁、電圍籬、防水布與監視設備，嚴密監控。
此外，環保局因應中央廚餘養豬政策調整，透過溯源管理、系統申報、GPS軌跡監控、AIOT監控及現場查核，進行臺中市廚餘畜牧場加嚴管制策略，廚餘再利用養豬場除應依環境部建立廚餘蒸煮溫度及影像監視控系統（AIOT)，完成建置系統連線測試後，亦需完成廚餘再利用清運車輛安裝即時追蹤系統(GPS)。
臺中持續加嚴執行養豬場稽查，包含後續若開放恢復廚餘養豬，首週將針對每一廚餘養豬場每日1次及次週起2週1次現場稽查；另針對養豬場AIOT系統如異常告警情形，中央暫定爲48小時內需進場稽查，環保局將縮短時間於24小時內即同農業局派員現場稽查。
另外，例行性現場稽查頻率也比中央標準提高，由每季1次提高到2週1次，透過上述管制措施加強防疫，並確保資源循環利用安全。
其他人也在看
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 5
要變天了！雨炸7天熱區一次看 「再探15度以下」時間曝光
台北太陽公公出來了！但要小心日夜溫差大，早出晚歸的民眾記得適時增添衣物。未來的天氣變化如何呢？氣象專家賈新興今（2）日就提醒，低溫再探15度以下的時間，以及3日開始至9日，可能出現下雨情形的地方。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 5
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
洛鞍颱風最快這天生成！專家點名「1縣市」連下7天雨
【高沛生／綜合報導】菲律賓東方海面熱帶擾動發展迅速，氣象專家賈新興表示，最快周四、周五就可能生成今年第28號颱風「洛鞍」，一路西進朝南海移動，對台灣無直接影響。不過本週兩波東北季風接力影響，北台與宜蘭降雨明顯，天氣反覆。短期氣候趨勢也顯示，12月中旬起台灣偏暖、宜蘭降雨偏多，冬季前期變化值得留意。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
越晚越冷！今12度低溫來襲伴雨勢 冷到週六氣溫才回升
今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。各地區氣溫為：北部21至13度、中部15...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 2
基隆河油污再現！台水全面停止取水
[NOWnews今日新聞]基隆河上週才因油汙影響水源無法取水，昨（2）日晚間再發現汙染情形。台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，將從新山淨水場調度每日支援約1萬噸水量，經評...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 3
強冷空氣要來了！下探12℃先濕後乾 本週天氣一圖秒懂
【高沛生／綜合報導】本週冷空氣再度南下，台灣天氣將呈現「先濕、後乾」的明顯轉折。氣象專家提醒，週三深夜至週四清晨是此波最冷時段，北台灣最低溫恐下探 12°C，北部與宜蘭冷意明顯。迎風面仍有局部短暫雨，提醒民眾提前調整衣物，留意日夜溫差加大。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今明顯降溫 周四起轉乾冷最低溫下探13度 熱帶擾動93W發展中
受到東北季風南下影響，今天氣溫明顯降低。天氣風險分析師吳聖宇指出，今天(03日)隨著中高層短波槽通過台灣以北，華南東移的這些水氣也要逐漸經過，北部、東半部會是陰天偶有降雨的天氣天氣多一典 ・ 7 小時前 ・ 2
東北季風挾冷空氣狂襲！最低溫跌破12度 「最凍時刻」曝光
今（3）日東北季風有感增強。氣象專家林得恩表示，台灣中部以北及宜花地區氣溫明顯轉涼，且「愈晚愈冷」，預估今晚至明日清晨降溫最明顯，最低溫可降至12度，且明日起，環境水氣減少，濕冷也將轉為乾冷。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
住家「500公尺內每多一家速食店」 幼童鼻炎機率增16%
住家周圍環境與居家清潔習慣對幼童過敏症狀影響甚鉅，最新研究顯示，家中若位於夜市1.5公里範圍內，5歲以下孩童罹患濕疹風險將明顯提高。專家建議，若帶孩子逛完夜市，應立即清潔身體並更換衣物，以降低過敏風險。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
今晚變天！東北季風將增強 北、東部降溫有雨
即時中心／林耿郁報導今（2）天環境偏東北風，迎風面桃園以北、宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風增強+高壓 今晚至明晨北台灣低溫探12度
生活中心／綜合報導受東北季風增強及高壓影響，今晚開始全台將有感變冷！氣象署預估週三晚間至週四是最冷時刻，各地低溫將下探14至16度，北台灣有機會下探12度，預計週六週日氣溫回穩，下周一東北季風又再增強，北台灣將再度明顯降溫。民視 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
基隆河油污再現停水戶數恐擴大 台水急調水源救「這兩區」
【記者許麗珍／台北報導】基隆河油污事件影響15.2萬用戶，但傳出基隆市源遠路溝渠又發現新污染物，台水公司今表示已全面停止取用河水，但暖暖區、仁愛區高地區域約3.5萬戶有可能因此3天後預防性停水，污染事件導致停水戶數越來越多，台水表示已設法由新山淨水場調度支援。壹蘋新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
今越晚越冷！入冬第1波冷空氣襲 低溫探14°度2時段最凍、高山有望飄雪
中央氣象署指出，今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東地區及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後因東北季風增強，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢；在氣溫方面，夜晚清晨各地偏涼，低溫約18至21度，白天最高溫北部、東北部及東部25至26度，其他地區約27至30度，中南部日夜溫差較大，達10度以上，早出晚歸請適時增添衣物以免著涼，並應注意入夜之後隨著東北季風增三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷空氣最強時段「低溫僅11度」！最快這時回溫 下週東北季風又增強
明（3）日起受東北季風影響，苗栗以北、中半部及山區為陰時多雲有暫陣雨天氣，台中以南維持晴到多雲。各地氣溫皆下降，中北部及東部明顯感受濕冷，中南部溫暖舒適，晚間至週四清晨則為冷空氣最強時段，夜間西半部持續受輻射冷卻影響，局部低溫可達11到13度。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
清晨最低溫14.5度！入夜後北台灣明顯轉涼 周末漸回溫
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏14.5度。氣象署表示，今天（2日）夜晚清晨各地偏涼，中南部日夜溫差較大，達10度以上，入夜之後隨著東北季風增強，北部、東北部及東部天氣將明顯轉涼。明天天氣如何？氣象署指出，明天（3日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，周四、周五（4日、5日）東北季風持續影響，周六到下周一（6日到8日）各地氣溫逐漸回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前 ・ 5