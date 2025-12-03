中市府專家諮詢會議 肯定有效防堵豬瘟擴散

記者張秉淞／臺中報導

因應非洲豬瘟防疫與中央擬訂禁用廚餘餵豬落日政策，中市府昨（2）日召開專家學者諮詢會議，多位專家學者肯定市府有效防堵疫情擴散，建議市府持續加強養豬業者輔導與稽查。副市長鄭照新感謝專家學者寶貴建言，梧棲案場已全面強化隔離與監控，後續管制時間將配合中央指示與專家建議妥處；此外，市府也將加強廚餘清運追蹤與養豬場稽核監管，持續提升廚餘去化量能，因應落日政策影響。

臺中今年10月爆發非洲豬瘟疫情，臺中市政府與中央合作，全力防堵疫情零擴散，至今仍每週召開防疫會議，昨日更召開「非洲豬瘟後續因應策略專家學者諮詢會議」，邀集多位專家學者與會，由鄭照新副市長主持，秘書長黃崇典、副秘書長張大春及相關局處首長與代表均出席。

專家學者於會中表示，臺中已成功將疫情控制在單一場址，非洲豬瘟中央災害應變中心亦指出科學證據顯示病毒未有擴散，此次案例已告一段落，但針對案例場列管時間，專家學者一致認為至少應管制半年以上。

另也建議應與廚餘養豬場之特約獸醫師加強合作，確保通報訊息暢通，並針對使用廚餘的養豬場在化製異常死亡警示標準部分加嚴處理，以利即時掌控疫情。

針對後續若開放廚餘餵豬，專家學者也建議，為督導廚餘養豬場落實蒸煮，請環保局嚴格審查申請恢復使用廚餘之養豬場資格，並依風險訂定分級管理措施，尤以風險高的養豬場應加強查核頻率，並請農政單位配合加強宣導與查核生物安全措施。

對此，鄭照新表示，案場除全面封閉，也已強化隔離措施嚴密監控，案場管制時間將配合中央指示與專家學者共同討論評估；另因應落日政策，廚餘車GPS勾稽制度應落實，並針對高風險場提升稽查頻率，持續積極輔導業者配合政府政策與管制作為。

鄭照新也強調，中央已擬訂廚餘餵豬落日政策，後續廚餘去化將是全國重點工作，指示環保局後續除加強業者稽核頻率與系統追蹤監控，也應強化廚餘去化策略與管道，全力守住臺中畜牧防線及市民食安。

農業局說明，臺中10月爆發非洲豬瘟疫情後，隨即啟動緊急防疫程序，在24小時內完成195頭豬隻撲殺、掩埋及清消作業，全市154場養豬場亦經四輪密集訪視並無任何異常。

另自10月24日至11月30日共完成565頭活豬採血監測及1,166頭斃死豬採檢，全數呈現陰性。案例場11月21日經農業部獸醫研究所環境採樣亦全部呈陰性。

為加強控管案例場及掩埋場，市府全面強化隔離措施，包括封閉案例場、於外架設甲種圍籬、全場覆蓋圍網避免野生動物入侵，並安排24小時駐點人員監控及警方固定巡邏。同時，掩埋場亦設置門禁、電圍籬、防水布與監視設備，嚴密監控。

此外，環保局因應中央廚餘養豬政策調整，透過溯源管理、系統申報、GPS軌跡監控、AIOT監控及現場查核，進行臺中市廚餘畜牧場加嚴管制策略，廚餘再利用養豬場除應依環境部建立廚餘蒸煮溫度及影像監視控系統（AIOT)，完成建置系統連線測試後，亦需完成廚餘再利用清運車輛安裝即時追蹤系統(GPS)。

臺中持續加嚴執行養豬場稽查，包含後續若開放恢復廚餘養豬，首週將針對每一廚餘養豬場每日1次及次週起2週1次現場稽查；另針對養豬場AIOT系統如異常告警情形，中央暫定爲48小時內需進場稽查，環保局將縮短時間於24小時內即同農業局派員現場稽查。

另外，例行性現場稽查頻率也比中央標準提高，由每季1次提高到2週1次，透過上述管制措施加強防疫，並確保資源循環利用安全。