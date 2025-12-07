中市府導入微型感測器 助企業花小錢防空污

記者張益銘／臺中報導

傳統固定污染源空氣污染物連續自動監測設施一套動輒上千萬元，一般中小型企業即便有心自主掌握空氣品質，卻也因為經費限制而望之卻步；臺中市政府環保局試辦簡易式微型感測器，透過感測器濃度變化，讓工廠及環保局皆能同步掌握排放管道的空氣污染物排放情形，若有任何異常排放狀況亦可立即調整製程或防制設備，避免造成空氣污染而不自知，超前守護臺中市的空氣品質。

環保局長吳盛忠今（7）日表示，臺中市工廠家數逐年增加，為掌握工廠揮發性有機物(VOCs)排放情形及製程運作狀況，今年已試辦50組微型感測器布建於近30家不同行業別管道末端，藉由運用簡易式微型感測器即時監測功能將數據上傳至雲端平台，環保局可透過平台即時觀看數據趨勢及當下濃度變化，更快掌握工廠排放及運作情形。

廣告 廣告

吳盛忠說明，此套感測器監測數據亦可提供給工廠，目前已有多家工廠主動向環保局索取相關監測數據，其中有業者表示想透過數據了解廠內投入不同物料，後端管道空氣污染物中揮發性有機物 (VOCs)排放濃度變化情形，藉此機會了解廠內製程運作及揮發性有機物排放情形，並且掌握當下污染物排放狀況，以作為後續製程改善參考依據。

另有工廠為減少運輸車輛所造成揚塵，自行在廠外聯絡道路布設水線定時灑水，經環保局輔導後改運用科技化污染管理，透過設置感測器並連動自動灑水功能，當感測器偵測到粒狀污染物值超過設定值時，系統就會啟動自動灑水，減少運輸車輛產生揚塵，不僅降低揚塵，也達到節水效果，科技化管理讓減污更有效率。

吳盛忠指出，近年積極投入科學儀器應用，輔助追查污染物排放等情形，包括架設固定源AI智慧判煙系統、簡易式連續自動監測設施，提升稽查成效協助監控與稽查蒐證，讓污染排放無所遁形。明年仍持續辦理相關科技儀器之運用，歡迎有興趣的公私場所皆可主動與環保局聯絡，共同提升臺中市的空氣品質。

吳盛忠也提醒，每年9月至翌年5月期間為臺中市空品不良季節別，環保局持續不分日夜稽查，運用相關科學儀器輔助稽查，倘查獲違反空污法者，將加重處分，最高可處2,000萬元罰鍰，提醒業者切勿心存僥倖，落實空氣污染物防制及減少污染排放為工廠應盡義務，一起守護環境品質。