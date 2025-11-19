中市府帶頭違法 吳佩芸：焚化爐狂代燒事業廢棄物、外縣市家戶垃圾

台中市議員吳佩芸批市府帶頭違反廢清法。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市有3座公有焚化爐，無黨籍市議員吳佩芸今天在市議會質疑，根據環保局的統計資料，台中市政府拿焚化廠去燒一般事業廢棄物及外縣市家戶垃圾賺錢，然後把中市的家戶垃圾堆在大里掩埋場，已違反廢棄物清理法，主因在於垃圾處理費不但多年未調、太低，才引發垃圾爭議。

盧秀燕：垃圾處理費該調高就調高 對代燒外縣市垃圾會勇敢說不

市長盧秀燕答詢，會去了解契約狀況，會檢討。現在台中市垃圾處理正面臨困境，在不違法不違契約，該調高燒垃圾費用就應該調高，對代燒外縣市垃圾會勇敢說不。

吳佩芸說，依廢棄物清理法28條第6項規定，環保局處理台中市民家戶及其他縣市家戶垃圾，要有餘裕才能代處理一般事業廢棄物。根據環保局的資料顯示，文山焚化爐在2023、 2024年沒有燒，其他年限有燒，烏日及后里焚化爐更是大燒特燒。

她說，后里焚化爐在2018至2021年，一般事業廢棄物每年燒不到兩萬公噸，但2022年倍數成長，2024年甚至燒到12萬7千多公噸，比前一年超出兩倍之多，烏日過去是BOT，在2024年9月合約到期，改由環保局自己處理，但2024年比2023燒出2倍多。

吳佩芸指出，為何焚化爐燒一般事業廢棄物多，是因為台中市的處理費太低，台中市處理費1公噸2250元，台北市1公噸3603元，高雄市有區分4級，依重量或體積做差別收費，在1575至6300元，3座焚化爐根本無餘裕去燒一般事業廢棄物及外縣市的家戶垃圾，因此台中市愈燒愈多。

她說，2024年光是烏日和后里兩座焚化廠處理的一般事業廢棄物、外縣市家戶垃圾加總約24萬5千多公噸，是大里掩埋場堆置的38萬公噸垃圾的6成，這存在一個非常大的弊端

新任環保局長吳盛忠說，因為各縣市焚化爐都會有歲修的時間，所以一定有幫其他縣市燒，也有燒一般事業廢棄物，而台北市的處理費用是他任內所調升。

台中市議員吳佩芸說，中市焚化爐狂燒外縣市家戶垃圾，卻把台中市家戶垃圾往大里掩埋場堆。(記者蘇金鳳攝)

