中市府廚餘又出包! 找包商加強覆土"土石不符規定"

行政院長卓榮泰，週四下午才剛視察完台中文山垃圾掩埋場，不過人才剛走，晚間台中市府又被發現出包！找來包商載運土方前往掩埋場覆土，但卻因為不符合規範無功而返。另外環保局長也在議會失言，表示掩埋場的土可以吸收廚餘水，讓議員傻眼直搖頭。





中市府廚餘又出包! 找包商加強覆土土石卻不符規定(圖/民視新聞)









行政院長卓榮泰，30日下午，親自前往視察，台中文山垃圾掩埋場，讚許台中市府，在廚餘處理上，有所改進，讓他相當欣慰。台中市長盧秀燕，承諾加強覆土，只是卓榮泰前腳剛走，台中市府又被發現出包了！好幾輛載滿土的貨車，原本接獲指令，前往文山掩埋場，但土堆裡充斥石頭土塊，根本不符合規定，不能用來覆蓋廚餘，包商們又被請回，白忙一場。

議員憂霧峰"燕圾湖"餿水溢流 環保局長卻說土可以吸水挨轟失言(圖/翻攝網路)









廚餘之亂，不斷延燒，環保局長，更被揪出，議會上有點失言了。就怕霧峰掩埋場，廚餘水外溢汙染水源，但環保局長這番言論，讓綠營議員直搖頭，台中市副市長也認為不妥趕緊緩頰滅火。

















台中地檢署前往烏日資源回收廠等地履勘 掌握防疫管理實況(圖/檢方提供)









面對豬瘟，台中市府似乎亂了套，為釐清廚餘掩埋、焚燒的過程，以及是否符合防疫規範，台中地檢署，也陸續前往沙鹿、大雅聯合區域性垃圾掩埋場，以及烏日資源回收廠等地履勘，掌握防疫管理實況。





