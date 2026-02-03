中市府廣場將直播經典賽 巨型紀念球獨家展出

記者張秉淞／臺中報導

2026世界棒球經典賽（World Baseball Classic）預賽將於3月5至10日在東京巨蛋開打，臺中市長盧秀燕今（3）日於市政會議宣布，為喚起全臺球迷對經典賽的熱血記憶，市府特別將全臺唯一、獲美國MLB官方授權的「2023 WBC 巨型紀念球」，移至市府前廣場24小時獨家展出。該紀念球結合臺中在地特色彩繪，全球僅臺中、東京、邁阿密及鳳凰城等4座主辦城市擁有，即日起開放市民近距離拍照打卡，重溫2023年經典賽期間全城應援的感動時刻。

盧秀燕表示，這顆巨型紀念球不僅見證臺中承辦國際級賽事的實力，更是作為「世界棒球之都」的重要印記，也成為全臺獨一無二的棒球文化地標。市府珍藏這段屬於臺中的國際賽事記憶，期盼透過紀念球展出，再次凝聚市民對棒球運動的熱情。

為迎接中華隊於3月5至8日的預賽關鍵賽事，臺中市府同步規劃於府前廣場舉辦大型賽事直播活動，將以1,300吋超大螢幕即時轉播比賽，並結合限時應援市集，集結在地美食與棒球主題攤位，營造如同親臨球場般的觀賽氛圍，邀請全國球迷齊聚臺中，為中華隊加油應援。

運動局表示，為感謝球迷對棒球運動的熱情支持，運動局同步推出「週週抽、現場領」驚喜好禮活動，即日起連續4週辦理抽獎。前3週民眾只要追蹤運動局官方粉絲專頁，留言並上傳與「2023 WBC 巨型紀念球」的合照為中華隊加油，即有機會抽中限量「2026臺日棒球國際交流賽」門票，每週五公開抽出幸運得主，期盼透過社群互動提前炒熱賽事氛圍。

運動局補充，賽事直播期間，市府也將加碼準備10份現場好禮，隨機抽出給到場參與的球迷朋友。此次系列活動結合巨型紀念球展出、賽事直播及應援市集，打造多元的運動體驗，邀請球迷穿上應援戰袍、攜帶加油道具，一同在府前廣場見證中華隊拚戰世界舞台的精采時刻。更多活動資訊，將公告於運動局官方臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064083490300&locale=zh_TW 。

2023世界棒球經典賽官方授權紀念球中市府前廣場獨家展出中。（中市府運動局提供）

臺中市長盧秀燕宣布2023 WBC官方授權紀念球，移至市府前廣場24小時獨家展出。（記者張秉淞攝）

2026世界棒球經典賽即將開打，市府變身WBC應援基地。（中市府運動局提供）

來府前廣場與與紀念球合照為中華隊加油，即有機會抽中限量2026臺日棒球國際交流賽。（中市府運動局提供）