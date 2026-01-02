中市府引進廚餘破碎脫水設備 減輕焚化廠負擔

（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市政府環境保護局因應廚餘去化政策，引進廚餘破碎脫水設備，去年12月中旬完成試運轉，平均可去除廚餘約30%到40%水分，穩定貯坑內垃圾堆疊狀況，提升焚化爐操作穩定度。

非洲豬瘟發生後，台中廚餘去化採焚燒方式，由3座焚化廠協助收受處理廚餘。不過，文山焚化爐由於超量收廚餘、廚餘含水量過高，導致焚化爐一度停擺，環保局率先在文山焚化廠引進廚餘破碎脫水設備。

環保局今天發布新聞稿表示，這套設備於前端採用翻桶裝置，輔助廚餘進料作業，降低人工搬運負擔；廚餘進料後透過人工分選篩出金屬或大團硬塊等不適合破碎物質，再進入破碎及擠壓脫水程序，每小時最大處理量約8公噸熟廚餘，單日最大處理量可達60公噸。

環保局說，養豬廚餘含水量高，如果沒瀝水直接進焚化爐，水分太多不好燒，垃圾也不易堆疊、易滑脫，焚燒過程被迫中斷，重新整理貯坑。脫水處理後的廚餘可提升焚化效率，改善垃圾貯坑由於收受廚餘衍生的積水及抓夾垃圾滑脫等問題，有助穩定貯坑內垃圾堆疊狀況，提升焚化爐操作穩定度及整體作業環境品質。

環保局表示，市民採買及備餐時，應衡量實際需求，避免食物浪費而產生過多廚餘。蔬果邊角料或廢棄果菜葉等可再利用生廚餘可透過堆肥、資源回收或其他再利用方式妥善處理，降低進入焚化體系負擔。（編輯：李明宗）1150102