中市府承認防疫疏失！動保處擅自清消非洲豬瘟案場 鄭照新坦言：重大錯誤將究責

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

台中梧棲一處養豬場日前爆出全台首例非洲豬瘟案例，中央派遣國軍前往協助清消防疫，未料台中市動保處卻在未經通報的情況下，再度進入案場清消，造成後續採檢作業受影響。市府今（4）日坦承疏失，副市長鄭照新表示「這是非常重大錯誤」，已將相關人員送考績會究責。

台中市副市長鄭照新。（翻攝自農業部直播）

農業部長陳駿季2日受訪時指出，國軍115名官兵在案場完成初步清消後，要等待消毒劑乾燥後以便採檢，卻在未接獲任何通知的情況下，發現台中市動保處人員擅自進入案場再度進行清消。此舉不僅違反既定流程，也可能導致採樣結果產生「偽陽性」，影響採檢判定。陳駿季重話指出，防疫應是中央與地方協力，而非「各做各的」，地方不該成為自走砲。

廣告 廣告

台中市副市長黃國榮3日表示，市府內部並無任何主管下令再清消，對事件發生感到不可思議，強調農業局將為督導不周負責並從重處理。

據《中央社》報導，副市長鄭照新今日在記者會中說明，市府1日晚間工作會議已明確公告案場不得再有大規模擾動，2日上午動保處黃姓組長僅要求鄭姓清消人員「待命」，但對方誤以為是「立即前往作業」，於是在中午與同仁進入案場清消並拍照紀錄，歷時約一小時。鄭照新強調，市府已送考績委員會進行相關處分。

更多FTNN新聞網報導

非洲豬瘟警報升級！台中養豬場117頭豬死亡 黃偉哲批「1類人」可惡：違法又害慘農民

把防疫當成購物節？她質疑盧秀燕：妳該做的做了嗎

豬瘟病毒來自未蒸煮廚餘？她點名盧秀燕：妳就是疫情主嫌

