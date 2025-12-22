中市府投入2.3億汰換殯葬火化設備 戴奧辛排放大減7成以上

中市府民政局表示，市長盧秀燕上任後，已投入2.3億，汰換殯葬火化設備，戴奧辛排放大減7成以上。（圖：中市府提供）

台中市火化場近6年來，平均每年火化量約2.5萬具，肩負台中及鄰近縣市殯葬服務重任，整體規模居全國第二。民政局長吳世瑋說，市長盧秀燕上任後，已投入逾2.3億元，陸續完成12座火化爐汰換，並更新11套空污防制設備、整修2套設備零組件，更導入AI智慧判煙系統，戴奧辛排放大減7成以上，守護市民健康。

吳世瑋指出，新型火化爐搭配高效空氣污染防制設備，不僅有效抑制黑煙產生，也大幅降低戴奧辛等有害物質生成，根據生管處定期自主檢測結果，東海火化場戴奧辛排放平均值，已從設備更新前的0.0873 ng-TEQ/Nm³降至0.0045 ng-TEQ/Nm³，減幅高達95%；大甲火化場也從0.3715 ng-TEQ/Nm³降至0.113 ng-TEQ/Nm³，減幅約70%，兩處火化場改善成果明顯，排放濃度也遠低於法定標準0.5 ng-TEQ/Nm³，顯示設備更新對污染削減具有關鍵成效。

廣告 廣告

生管處長柯宏黛表示，火化場為高使用頻率的重要公共設施，東海火化場目前設有12座火化爐及11套空氣污染防制設備；大甲火化場則有4座火化爐及2套防制設備，市府秉持系統性、前瞻性治理思維，自108年起，分年編列預算，推動火化爐及空氣污染防制設備汰舊換新，在確保服務不中斷的同時提升治理品質。此外，今年11月更導入AI智慧判煙系統，即時監控煙囪排放情形，異常即主動示警，協助人員即時調整操作，降低異常排放風險，提升整體空氣污染防制效能。

民政局說，台中市火化場除依規定每二年辦理空氣污染源自主檢測，也配合環保局不定期抽測，透過「設備升級＋即時監控＋定期檢測」三重把關機制，讓改善成果，不僅是一時數字，而是可長期維持的治理品質。未來將持續推動殯葬設施現代化與智慧科技應用，在滿足市民治喪需求的同時，兼顧環境永續與空氣品質，落實空品治理政策，打造低污染、友善且安心的殯葬服務環境。（寇世菁報導）