《圖說》中市府投入2.3億汰換火化場設備，戴奧辛排放大減7成以上。

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中市火化場近6年來平均每年火化量約2.5萬具，肩負台中市及鄰近縣市殯葬服務重任，整體規模居全國第二。民政局長吳世瑋表示，面對持續攀升的服務需求，市長盧秀燕上任以來，已投入總經費逾2.3億元，陸續完成12座火化爐汰換，並更新11套空氣污染防制設備、整修2套設備零組件，同時導入AI智慧判煙系統，透過設備升級與智慧管理雙軌並行，顯著提升火化場空氣品質與運作穩定度，落實守護市民健康。

廣告 廣告

吳世瑋指出，新型火化爐搭配高效空氣污染防制設備，不僅有效抑制黑煙產生，也大幅降低戴奧辛等有害物質生成，根據生管處定期自主檢測結果，東海火化場戴奧辛排放平均值已從設備更新前的0.0873 ng-TEQ/Nm³降至0.0045 ng-TEQ/Nm³，減幅高達95%；大甲火化場亦從0.3715 ng-TEQ/Nm³降至0.113 ng-TEQ/Nm³，減幅約70%，兩處火化場改善成果明顯，排放濃度也遠低於法定標準0.5 ng-TEQ/Nm³，顯示設備更新對污染削減具有關鍵成效。

生管處長柯宏黛表示，火化場為高使用頻率的重要公共設施，東海火化場目前設有12座火化爐及11套空氣污染防制設備；大甲火化場則有4座火化爐及2套防制設備，市府秉持系統性、前瞻性治理思維，自108年起分年編列預算，推動火化爐及空氣污染防制設備汰舊換新，在確保服務不中斷的同時提升治理品質。此外，今年11月更導入AI智慧判煙系統，即時監控煙囪排放情形，異常即主動示警，協助人員即時調整操作，降低異常排放風險，提升整體空氣污染防制效能。

民政局說明，台中市火化場除依規定每二年辦理空氣污染源自主檢測外，亦配合環保局不定期抽測，透過「設備升級＋即時監控＋定期檢測」三重把關機制，讓改善成果不僅是一時數字，而是可長期維持的治理品質。