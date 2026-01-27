中市府投入8853萬元推動霧峰災後復建

台北市 / 綜合報導 針對1.25兆國防特別預算條例，民眾黨立委黃國昌今(26)日自提黨團版本，但卻將預算上限下修到4000億元，遭民進黨立委質疑內容不專業。與此同時，台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，民眾黨立委劉書彬日前當著美國參議員蓋耶哥的面，拿著錯誤的數字去批評軍購，當場被美方批評。對此，劉書彬回應，是每個人認知不一樣。陪同立法院副院長江啟臣接見，美國聯邦參議員蓋耶哥訪問團，民眾黨立委劉書彬代表黨團出席，握手合照後隨即開啟閉門會議，但台灣青年世代共好協會理事長張育萌，卻發文透露閉門會談時，劉書彬在蓋耶哥面前聲稱，美國過去對台軍購中，有超過300億美元還沒完成交付，不小比例跟F-16V戰機有關，遭蓋耶哥當場駁斥，F-16V的延宕是因為引擎和供應鏈問題，要劉書彬不用自己腦補，幻想成是台美關係鬆動。立委(眾)劉書彬說：「我們的軍購的確被嚴重的延宕，表示真相不清，因為每個人的認知是不一樣的。」是否真有其事劉書彬歸為「認知不同」，只是政院提出金額高達1.25兆的國防特別條例，在立法院8度封殺，對照民眾黨版不只草案名稱變更，還刪除院版運用重層攔截網，打造台灣之盾非紅供應鏈等文字。院版採購項目未明列裝備名稱，民眾黨版直接列出M109A7自走砲，海馬士多管火箭飛彈系統等，項目名稱採購數量及預算上限，同時將政院版所列經費上限1兆2500億元，改為4000億元且採購須採一年一期方式編列，期滿後須經立院同意分期辦理預算籌編及審議。立委(民)沈伯洋說：「立法委員自己跑去弄軍購，然後內容不專業這個就算了，行政院版由國防部所提出的內容是非常的扎實，如果對內容有意見到委員會去說。」立委(眾)黃國昌說：「星期五的時候會不會放進去(院會)，我既然提案了當然會希望我們的版本要進去。」黃國昌趕在立委任期最後一天，力拚完成最後一舞。 原始連結

