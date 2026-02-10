中市府拍攝燈會宣傳片遺失記憶卡 膜拜七將軍燈組！5分鐘尋回

【記者鮮明／台中報導】2026中台灣燈會將於2月15日在台中中央公園盛大登場，民政展區「幸福祈願村」攜手山、海、屯、城各區指標宮廟，以創意花燈打造沉浸式祈福燈組。其中，推出「忠義護鄉土」祈福燈組的大里七將軍廟 素以尋找失物靈驗聞名，廠商拍攝宣傳片時不慎遺失記憶卡，眾人遍尋不著，轉往燈組前向神犬及將軍們祈願，記憶卡隨即在5分鐘內尋獲，令人嘖嘖稱奇。

台中市民政局長吳世瑋表示，大里七將軍廟主祀清同治年間因公殉職的六名清兵與一義犬，當年翁均、張烈等人奉命至霧峰柳樹湳巡察，遭遇山區番人出草掠糧，為保護百姓奮勇迎戰而壯烈犧牲，同行義犬更奔返通報求援，力竭而亡，其忠義事蹟感動人心，清廷特予嘉勉表彰。

廣告 廣告

地方士紳為感念護民之德，集資於大里杙建「忠義祠七將軍廟」，香火綿延逾百年，廟方更長年投入公益與文化傳承，每年農曆七月五日舉辦祭典酬戲，已成地方重要宗教盛事，此次參與燈會，以創意燈藝重現忠義精神，象徵忠魂守護、護庄平安。

吳世瑋說，大里七將軍廟以尋找失物靈驗而聞名，許多民眾遇到物品遺失，甚至家人走失時，都會前往參拜祈求指引。此次民政局在布展期間，宣傳片協拍廠商於拍攝中不慎將記憶卡掉落在燈區，民政燈區占地近一公頃，拇指大的記憶卡掉落，猶如海底撈針。

當眾人遍尋不著之際，情急之下想起七將軍廟的靈驗傳聞，便趕緊到忠義護鄉土燈組前誠心向神犬及將軍們祈願，沒想到才剛祈求完不久，記憶卡隨即在5分鐘內順利找回，讓現場工作人員聽聞後驚呼連連，嘖嘖稱奇，直喊「真的有保佑」，也替燈會增添一段趣味又神奇的小插曲。

七將軍廟董事長李淵全表示，忠義護鄉土燈組以Q版七將軍爺千歲與義犬為設計主軸，透過可愛又不失威武的造型，詮釋七將軍爺忠義護民、守護家園的精神意象。此外，燈組更特別設計互動驚喜，民眾只要靠近義犬，就會聽到可愛的「汪汪」聲響，讓賞燈過程充滿趣味與溫度，也象徵忠犬守護不息、庇佑平安。

民政局說明，燈會期間大里七將軍廟也特別推出「賞燈打卡送好禮」活動，於2月21日、22日、27日、28日及3月1日，每晚7時至8時30分，廟方工作人員將在「忠義護鄉土」燈組旁熱情導覽互動，民眾只要現場拍照上傳社群平台並標註「七將軍廟」，即可兌換限量七將軍廟零錢包或Q版七將軍手搖杯提袋，每日限量500份，送完為止。

大里七將軍廟在民政局展區推出「忠義護鄉土」祈福燈組。市府提供

大里七將軍廟以尋找失物靈驗而聞名，許多民眾遇到物品遺失，甚至家人走失，都會前往參拜祈求指引。市府提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜花蓮怡園渡假村停業！20人遭欠薪4個月 業主：再給我一點時間

獨家｜沈玉琳下週出院！ 好友證實：可回家過年了

獨家｜北車前天橋「有人懸在半空」 警消「4人拉住1人」看了手心都冒汗

