中市府拼圖重建事件全貌「查到哪、講到哪、辦到哪」 盧秀燕：全力鎖定案例場防堵疫情外溢

非洲豬瘟中央前進應變所及台中市政府今29日再度召開記者會。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】非洲豬瘟中央前進應變所及台中市政府今（29）日再度召開記者會，說明最新疫情處理進度與後續應變作為。市長盧秀燕表示，中央昨28日傍晚發布最新防疫指引，市府連夜召集局處首長與同仁重新調整任務與分工，全力落實第二輪「守住階段」防疫工作；她強調，市府態度明確堅定，目標是將疫情完全鎖定在個案場內，杜絕外溢、盡速清零解封。副市長鄭照新指出，台中防疫進入第二輪守住階段第3天，除拼圖般逐步重建事件全貌對外公布，並同步強化清消、稽查、掩埋與能源化處理等6項工作，與中央緊密合作、全力防堵疫情。

廣告 廣告

盧市長表示，中央昨晚下達最新指引後，市府立即召開防災應變會議，連夜完成工作內容調整與分配，多數同仁徹夜投入防疫現場。市府從事發首日即設定明確目標為「疫情鎖在個案場、不外流、不外溢」，並在最短時間內達到「清零與解封」。她也感謝所有防疫戰士的堅守，強調市府會依中央最新指引，全面精進作業，以最高標準守護台中、守護台灣。

市長盧秀燕致詞。（圖/記者廖妙茜翻攝）

鄭副市長說明，目前台中防疫進入第二輪守住階段第3天，已跨越潛伏期的一半，持續維持「零擴散」的成果。案場昨日下午進行歷時超過10小時的徹底清消，動用火焰槍強化滅毒，並由上而下全面清理周邊雜物與飼料設施，同時加強人員與動物進出管制。他指出，市府對37處廚餘養豬場已完成三輪稽查，10月24日首輪即達100%現場查核，27、28日再完成線上複查，並將稽查結果全數登錄於環境部系統。

鄭副市長補充，台中市已完成中央要求的疫調回溯，比對中央化製資料，檢視豬隻發病前一個月的2%示警值，確認案場自9月1日至10月10日豬隻死亡數並無異常，市府將持續比對化製廠與蒸煮廠三聯單資料，確保資料一致、追查徹底。他也強調，疫調過程需逐一釐清相關人員陳述與事證，並非說法反覆，而是如同拼圖般完整重建事件全貌。

鄭副市長進一步說明，中央發布第二輪防疫指引共6項重點，台中市政府同步執行3大措施：一、結合農業局及民政局每日訪視全市養豬場；二、加強化製車輛清消查核與跟車確認；三、同步執行屠宰場與肉品市場消毒作業。至於廚餘掩埋部分，市府原開放12處緊急掩埋場，現採取三管齊下（沼氣發電、掩埋、焚化發電）廚餘去化方式，因此自明30日起縮減為文山、沙鹿、后里3處，並全程依中央指引執行掩埋作業。另配合外埔綠能園區目前每日生廚餘發電量約110公噸，相當於全市廚餘量四分之一，兼顧防疫與能源永續。

農業部常務次長杜文珍表示，目前全國除台中個案場外，其他豬場檢測結果均為陰性，顯示疫情控制良好；她提醒，非洲豬瘟不會感染人類，但人可能成為機械性傳播者，媒體若曾進入案例場，應自我隔離15天，避免傳播病毒。中央已收到台中市2份疫調報告，將於專家會議中逐一檢討，包括豬隻發病、撲殺處置、廚餘蒸煮等細節，持續與地方合作防堵疫情。杜次長強調，台灣防範非洲豬瘟已準備7年，各縣市依防疫手冊演練有序，台中也依規落實應變程序。她特別呼籲民眾勿散布錯誤訊息，中央地方齊心合作，定能成功守住疫情。

動保處說明，市府昨日啟動第二輪疫情調查，訪查58場養豬場，針對高風險場區與關聯場再次確認防疫措施與飼養情形，確保各場區均落實防疫要求。採血送檢部分，27日已採集22場養豬場計72頭豬隻血液送檢，檢驗結果全數為陰性；昨日續完成22場共67頭豬隻採樣送驗，持續追蹤檢驗結果。

針對案例場防疫作業，動保處已於27日晚間完成場區清消，昨日再度執行全場清消及火焰消毒，確保環境無污染風險；警方亦於現場設置巡邏箱並進行遠端監控，維護場區安全與秩序。另動保處每日監控死豬與化製情形，昨日共7場養豬場、20頭死豬送化製處理，要求相關場區同步加強清消防疫；環保局亦每日派員針對案例場及關聯場周邊環境進行全面消毒，降低病毒殘留風險。

環保局指出，市府依中央指引採掩埋、焚化發電、生質能發電及肥料化等多元方式去化廚餘，並開放文山及烏日焚化廠作為養豬廚餘收受場所。環保局強調，將持續彈性調度分流，並依環境部指導加強消毒與覆蓋作業，確保防疫安全及環境衛生。

此外，衛生局持續執行「市售豬肉及相關製品稽查專案」，針對超市、傳統市場、食品加工廠及餐飲業等查核產品來源與標示，截至昨日共查核521件，結果均符合規定。除邊境檢疫外，市府亦加強市場端源頭管理，確保豬肉具合法進貨證明，再次呼籲民眾勿購買來源不明肉品，業者應留存憑證。

經發局補充，市府持續執行市場監控機制，針對台中市43處市場共233個攤商每日追蹤豬肉價格與來源，確保供應安全。對因禁運禁宰休市的攤商免收使用費，並加強查察肉品來源，發現來源不明即通報稽查，另同步掌握雞、魚、蛋、牛等替代物資價格與供應，穩定民生。經了解全聯、家樂福及愛買等門市的冷藏(凍)豬肉供貨預計至這周日前尚有存貨，價格無調整，短期內同步增加生鮮雞肉、魚等替代肉品供民眾採買。