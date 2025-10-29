中市府拼圖重建事件全貌「查到哪、講到哪、辦到哪」 盧秀燕：全力鎖定案例場防堵疫情外溢
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】非洲豬瘟中央前進應變所及台中市政府今（29）日再度召開記者會，說明最新疫情處理進度與後續應變作為。市長盧秀燕表示，中央昨28日傍晚發布最新防疫指引，市府連夜召集局處首長與同仁重新調整任務與分工，全力落實第二輪「守住階段」防疫工作；她強調，市府態度明確堅定，目標是將疫情完全鎖定在個案場內，杜絕外溢、盡速清零解封。副市長鄭照新指出，台中防疫進入第二輪守住階段第3天，除拼圖般逐步重建事件全貌對外公布，並同步強化清消、稽查、掩埋與能源化處理等6項工作，與中央緊密合作、全力防堵疫情。
盧市長表示，中央昨晚下達最新指引後，市府立即召開防災應變會議，連夜完成工作內容調整與分配，多數同仁徹夜投入防疫現場。市府從事發首日即設定明確目標為「疫情鎖在個案場、不外流、不外溢」，並在最短時間內達到「清零與解封」。她也感謝所有防疫戰士的堅守，強調市府會依中央最新指引，全面精進作業，以最高標準守護台中、守護台灣。
鄭副市長說明，目前台中防疫進入第二輪守住階段第3天，已跨越潛伏期的一半，持續維持「零擴散」的成果。案場昨日下午進行歷時超過10小時的徹底清消，動用火焰槍強化滅毒，並由上而下全面清理周邊雜物與飼料設施，同時加強人員與動物進出管制。他指出，市府對37處廚餘養豬場已完成三輪稽查，10月24日首輪即達100%現場查核，27、28日再完成線上複查，並將稽查結果全數登錄於環境部系統。
鄭副市長補充，台中市已完成中央要求的疫調回溯，比對中央化製資料，檢視豬隻發病前一個月的2%示警值，確認案場自9月1日至10月10日豬隻死亡數並無異常，市府將持續比對化製廠與蒸煮廠三聯單資料，確保資料一致、追查徹底。他也強調，疫調過程需逐一釐清相關人員陳述與事證，並非說法反覆，而是如同拼圖般完整重建事件全貌。
鄭副市長進一步說明，中央發布第二輪防疫指引共6項重點，台中市政府同步執行3大措施：一、結合農業局及民政局每日訪視全市養豬場；二、加強化製車輛清消查核與跟車確認；三、同步執行屠宰場與肉品市場消毒作業。至於廚餘掩埋部分，市府原開放12處緊急掩埋場，現採取三管齊下（沼氣發電、掩埋、焚化發電）廚餘去化方式，因此自明30日起縮減為文山、沙鹿、后里3處，並全程依中央指引執行掩埋作業。另配合外埔綠能園區目前每日生廚餘發電量約110公噸，相當於全市廚餘量四分之一，兼顧防疫與能源永續。
農業部常務次長杜文珍表示，目前全國除台中個案場外，其他豬場檢測結果均為陰性，顯示疫情控制良好；她提醒，非洲豬瘟不會感染人類，但人可能成為機械性傳播者，媒體若曾進入案例場，應自我隔離15天，避免傳播病毒。中央已收到台中市2份疫調報告，將於專家會議中逐一檢討，包括豬隻發病、撲殺處置、廚餘蒸煮等細節，持續與地方合作防堵疫情。杜次長強調，台灣防範非洲豬瘟已準備7年，各縣市依防疫手冊演練有序，台中也依規落實應變程序。她特別呼籲民眾勿散布錯誤訊息，中央地方齊心合作，定能成功守住疫情。
動保處說明，市府昨日啟動第二輪疫情調查，訪查58場養豬場，針對高風險場區與關聯場再次確認防疫措施與飼養情形，確保各場區均落實防疫要求。採血送檢部分，27日已採集22場養豬場計72頭豬隻血液送檢，檢驗結果全數為陰性；昨日續完成22場共67頭豬隻採樣送驗，持續追蹤檢驗結果。
針對案例場防疫作業，動保處已於27日晚間完成場區清消，昨日再度執行全場清消及火焰消毒，確保環境無污染風險；警方亦於現場設置巡邏箱並進行遠端監控，維護場區安全與秩序。另動保處每日監控死豬與化製情形，昨日共7場養豬場、20頭死豬送化製處理，要求相關場區同步加強清消防疫；環保局亦每日派員針對案例場及關聯場周邊環境進行全面消毒，降低病毒殘留風險。
環保局指出，市府依中央指引採掩埋、焚化發電、生質能發電及肥料化等多元方式去化廚餘，並開放文山及烏日焚化廠作為養豬廚餘收受場所。環保局強調，將持續彈性調度分流，並依環境部指導加強消毒與覆蓋作業，確保防疫安全及環境衛生。
此外，衛生局持續執行「市售豬肉及相關製品稽查專案」，針對超市、傳統市場、食品加工廠及餐飲業等查核產品來源與標示，截至昨日共查核521件，結果均符合規定。除邊境檢疫外，市府亦加強市場端源頭管理，確保豬肉具合法進貨證明，再次呼籲民眾勿購買來源不明肉品，業者應留存憑證。
經發局補充，市府持續執行市場監控機制，針對台中市43處市場共233個攤商每日追蹤豬肉價格與來源，確保供應安全。對因禁運禁宰休市的攤商免收使用費，並加強查察肉品來源，發現來源不明即通報稽查，另同步掌握雞、魚、蛋、牛等替代物資價格與供應，穩定民生。經了解全聯、家樂福及愛買等門市的冷藏(凍)豬肉供貨預計至這周日前尚有存貨，價格無調整，短期內同步增加生鮮雞肉、魚等替代肉品供民眾採買。
其他人也在看
太魯閣堰塞湖滲流擴大！泥石流奔洩「恐潰決」 下游河道全面淨空
太魯閣燕子口堰塞湖驚傳滲流擴大！林業保育署與花蓮縣府立即發布緊急通報，要求下游河道淨空，所有人員與機具全面撤離。現場可見滾滾泥流夾帶著大小石塊持續往下沖刷，水流湍急情況相當危險。林業保育署花蓮分署表示，「壩體破壞或潰決其實是持續降壩引流的預期結果」，目前堰塞湖水位已於50分鐘內降低9公分，相關單位將持續嚴密監測評估情況。花蓮縣政府也強調，台8線175.5公里靳珩隧道西口以東至魯丹橋路段，仍為高風險地帶，嚴禁民眾靠近！TVBS新聞網 ・ 21 小時前
新颱風最快週末生成！最新路經出爐 週末低溫恐探17度以下
連2波東北季風影響台灣！氣象粉專「天氣風險」表示，明天水氣會比今天少，雨區縮減至「大台北、宜蘭、花蓮」，週四天氣明顯轉晴，不過週五迎來更強東北季風，到週末以及下週一、二白天高溫預估只剩下21至23度左右，夜晚清晨空曠地區低溫可能會降到17度或更低，市區低溫也將有機會挑戰20度以下。此外，週末開始到下週應該又會有新的熱帶低壓或颱風出現，預報資料看起來往西經過菲律賓進入南海的機會較高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
燕子口堰塞湖壩體「幾乎潰決」湖水全數傾瀉而下
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖前天啟動壩體降挖，因上游集水區密集降雨，造成壩體溢流水道水量擴大，今天中午發生壩體遭水流沖刷破壞壩體，引發立霧溪下游水位抬升，約40分鐘堰塞湖水位下降18公尺，下午最新消息，堰塞湖壩體已幾乎完全潰決，湖水全數傾瀉而下，立霧溪下游人員與設施均安。中時新聞網 ・ 5 小時前
終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣趨勢一次看
[Newtalk新聞] 下了快半個月的雨，明(30)天終於將迎來好天氣，氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣有機會重回30度左右，不過明晚又會有新一波東北季風增強，一路降溫至11月3日，但這次冷空氣水氣較少，僅迎風面北部、東半部有短暫陣雨。 氣象署指出，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，且北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。 但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下11月3日。31日北部、東半部、恆春半島地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度；11月1日至3日降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。 預計11月4日這波東北季風減弱，環境轉為偏東風，隔天11月5日再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，且強度會比新頭殼 ・ 3 小時前
北北基宜大雨特報！3波冷空氣接力 週末低溫下探1字頭
氣象署今日受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區下雨時間較長，宜蘭地區有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區也有局部較大雨勢發生的機率。桃園以北、花、東地區、恆春半島及竹、苗山區降雨較為局部而短暫，其他地區為多雲到晴；午後中南部山區有局部短...CTWANT ・ 13 小時前
今雨區擴大！這天冷空氣殺到「低溫剩1字頭」 本週降雨熱區曝光
受到東北季風影響，中央氣象署針對4縣市發布大雨特報，今（28）日基隆北海岸及大臺北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北台灣短暫回暖！迎另一波季風「又變天」跌剩1字頭
生活中心／李汶臻報導受東北季風影響，水氣充沛，北部、東部地區大雨連下超過一週。未來一週，北台灣持續濕冷，中南部則是晴暖天氣。而後續又有另一波東北季風接力報到，就有氣象粉專表示，北台灣氣溫短暫回溫後，將迎來溜滑梯式降溫，最低溫跌剩1字頭。民視 ・ 1 天前
明天雨彈炸「這2地」 週末氣溫遽降「1字頭」、日夜溫差大
即時中心／徐子為報導未來1週台灣天氣受東北季風影響，氣溫較涼。氣象署預報，北部及宜蘭近日可能降至20度，明（28）天需留意局部豪雨，中南部日夜溫差多達10度；另外，這週五將會有新一波東北季風報到，北部及宜蘭氣溫下探「1字頭」，中南部日夜溫差可達9度。民視 ・ 1 天前
三波東北季風連襲！今晨北台急凍18.5度 專家示警降溫時間點
（記者許皓庭／綜合報導）三波冷空氣接力登場，北台灣今（29）晨氣溫再度下探「1」字頭。根據中央氣象署觀測，截至 […]引新聞 ・ 9 小時前
東北季風接力襲台！北台豪雨狂掃「氣溫溜滑梯」低溫下探1字頭
（記者許皓庭／綜合報導）東北季風再度南下，全台氣溫與降雨雙雙轉變。中央氣象署今（28日）指出，受東北季風及華南 […]引新聞 ・ 1 天前
周四短暫回暖 周五再一波東北季風南下 最低溫下探19度
天氣風險分析師歐宗學指出，今日受到東北季風持續影響，華南雲系帶來的水氣明顯減少，預估白天起桃園以南陸續都會轉為晴到多雲天氣，迎風面的大臺北、東半部地區則持續有較多雲量及局部短暫雨機會，中南部山區午後也會有短暫陣雨機會。天氣多一典 ・ 6 小時前
東北季風持續發威！北部低溫驟降至19度 未來一週天氣一次看
[Newtalk新聞] 近日東北季風影響，北東降溫降雨，氣象署指出，未來一週持續受東北季風影響，明(29)日北部及宜蘭持續濕涼低溫20度，預計30日可短暫回溫至29度，但很快31日起新一波東北季風再度增強，各地再度降溫，預計11月3、4日會下探到19度，另外下週有熱帶擾動將形成，但實際情況仍需觀察。 氣象署指出，明日東北季風持續影響，北部及宜蘭天氣仍為持續濕涼天氣，低溫約20至25度，有局部較大雨勢機會，桃園以北、花東地區、竹苗山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨；30日後東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，台北市白天回升至28、29度。 31日起再有一波較強的東北季風報到，北部及宜蘭又開始降溫，其中11月3、4日北部下探19度，中南部21至23度，花東21至23度，白天北部及宜蘭約22至25度，中南部31、32度。另外，張承傳指出，關島一帶仍是低壓帶，下週有熱帶擾動形成機會，但各系統路徑預測差異性仍大，有的預測西進南海，有的預估北轉，會持續觀察。查看原文更多Newtalk新聞報導50至64歲公費對象注意！流感、新冠疫苗11/1開放第二階段接種連2波新頭殼 ・ 1 天前
東北季風配合南方水氣北上！北部東北部防豪雨 氣象專家點出新颱風可能生成時間
[Newtalk新聞] 東北季風配合南方水氣北上，大台北今日再度轉回下雨天氣，今天溫度偏涼，天氣風險公司分析師吳聖宇指出，隨著中高層西風短波波槽逐漸往長江下游移動，配合底層較強東北季風，以及中高層沿著太平洋高壓邊緣自南海北上的水氣，自昨晚開始在南海北部到台灣附近逐漸有雲雨帶建立的情況。他也特別點出未來幾天在南海到菲律賓東南方海面陸續會有熱帶擾動活動的機會，又會有新的熱帶低壓或颱風出現。 吳聖宇指出，這波雨勢除了原本就一直有降雨的北部、宜蘭到花蓮一帶持續降雨之外，中部地區昨晚到今天清晨也陸續開始下起雨來，其中在大台北到宜蘭地區因為是底層東北季風的迎風面，地形的配合搭配上述天氣系統以及水氣增多等等條件，累積的雨量就比較明顯， 吳聖宇提到，今天中高層短波槽會逐漸東移進入黃海，要到深夜至明天才會繼續往日本方向東移出去，持續帶動南海北部的水氣往台灣方向移動，因此今天一整天受到短波槽相關的雲雨帶通過配合底層仍強的東北季風共同影響，中部、北部、東半部都將是有陣雨或短暫陣雨的天氣型態，雨勢沒有特別強，但是降雨的時間較長，尤其是在大台北、宜蘭以及中北部山區一帶，一整天累積下來的雨量應該也不小，不少地方這新頭殼 ・ 1 天前
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭EBC東森新聞 ・ 1 小時前
「新興污染物」成健康隱憂？ 譚敦慈提醒：煮水前這一步別做錯！
現今水源中存在各種新興污染物，包括重金屬、塑膠微粒、藥物殘留和永久化學物質PFAS等，這些物質可能對人體健康造成嚴重威脅，特別是對孕婦和兒童的發育影響尤為明顯。專家建議民眾，除了將水煮沸外，也可以透過安裝合格認證的淨水器增加保障。若發現自來水出現異味、變色或有沉澱物，應檢查自家水塔與老舊管線是否為污染源，從日常細節把關，為飲水安全築起可靠防線。TVBS新聞網 ・ 3 個月前
今晨低溫18.5度！北台灣繼續下雨 10月台北「下雨14天」快發霉
秋意漸濃！今（29）晨本島最低溫僅18.5度，在新北石碇區。而持續受東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區今天下雨時間仍較長，氣象專家林得恩統計10月份降雨天數，北北基幾乎半個月以上都台視新聞網 ・ 13 小時前
4縣市大雨特報！10/31東北季風增強 低溫恐跌破20度
東北季風影響，氣象署對4縣市發布大雨特報，今(28)日基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。中天新聞網 ・ 1 天前
熊群大軍壓境！東京民宅淪陷「解剖5公分厚脂肪消失」 專家警告：牠們恐學會1事
日本今夏連日爆出熊襲事件，據環境省統計，今年已有10人喪命、超過百人受傷，創下2006年開始統計以來新高。如今東京民宅也淪陷，熊群大軍壓境的足跡圖曝光後，也讓大票人看傻。專家警告，這一個月最危險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
非洲豬瘟延燒》藍綠委批：中央「廚餘蒸煮申報系統」形同虛設
台中爆發首例非洲豬瘟確診，農業部宣布暫停廚餘養豬1個月，廚餘如何去化備受關注。立信傳媒 ・ 4 小時前
非洲豬瘟疫情披露6天中市才急拉封鎖線 專家：解封後才是考驗
台中養豬場爆發非洲豬瘟，清消後仍在2處檢出陽性反應，22日公布該場為國內疫情首例後，中市府27日在政委陳時中要求才拉封鎖線控管人流，專家今（28日）指出，該案場有高濃度病毒，已隨踩踏擴散到環境，認為解禁後才是考驗，尤其依他國案例，爆發首例後，後續擴散多因人為活動、車輛傳播。自由時報 ・ 1 天前