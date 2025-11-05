中市府採檢非洲豬瘟案主住家全陰性 周邊東南亞餐飲店稽查無違規
為強化非洲豬瘟防疫工作，台中市政府衛生局依照中央災害應變中心第47次會議建議，5日擴大稽查梧棲案例場周邊5公里內的東南亞餐飲店，完成17家業者查核，未查獲肉品或廚餘違規事項。
另外，衛生局4日獲得台中地檢署許可，協助押解梧棲案例場案主兒子返回住家，衛生局於當日下午完成住家環境採檢，共9件檢體連夜送到淡水農業部獸醫研究所，5日下午5點接獲報告，均為陰性。
衛生局也說，中央災害應變中心5日下午記者會宣布，全國豬隻禁運、禁宰令將解除，6日中午12點起恢復活豬載運，7日零時起恢復批發、拍賣與屠宰。對此，衛生局已於5日下午展開台中市食品業者肉品運送車輛輔導及查核，要求業者全面加強運輸車輛清潔消毒及管理，並於6日全數完成實地查核，遏止非洲豬瘟疫情，守護民眾食安。（張文祿報導）
