中市府推全市路燈更換為LED節能路燈 民代提醒農村區路燈太亮影響農作





為節省電費支出，提升維修效率，達成節能減碳目標，市府花費10億元推動「節能路燈換裝暨維護PFI計畫」，將全市傳統鈉光燈全面更換為LED節能路燈，市議員李天生30日指出，接獲農友投訴LED路燈燈光太亮，影響稻作生長，同時主張偏遠地區用路人不多，不需要密集裝設路燈，浪費資源，要求市府重視處理。

李天生指出，台中市約有26.8萬盞路燈，市府自114年起推動「節能路燈換裝暨維護PFI計畫」，將本市傳統鈉光燈全面更換為LED節能路燈，預估每年節省約8,000萬度用電、減少近4萬公噸碳排放，減少約電費支出1.3億元；此外，每盞新路燈皆配置QR-Code，民眾可隨時掃描通報維修，維修廠商在24小時內完成修復，大幅提升維修效率，值得肯定。

李天生提醒，新式路燈照度由過去12–15 Lux提升至實測40 Lux以上，夜間亮度增加3倍以上；許多農友抱怨，路燈燈光太亮，提升行人安全，卻影響道路兩旁水稻生長，要求降低路燈照明瓦數，或是增設遮燈罩，避免燈光直射，確保稻作收益，部分已裝設遮燈罩的路燈，在「大放光明」後，無法遮蔽全部燈光，要求加長遮燈罩，有效阻絕強光。

李天生指出，都會地區人潮洶湧，民眾要求密集裝設路燈，提供明亮照明，維護通行安全；至於鄉間地區道路不寬，往來行人不多，有人主張不必裝設太多路燈，避免浪費，由於都會地區和農村區狀況不同，要求因地制宜處理。

此外，李天生表示，部分霧峰山區巷道，由於沿路沒有住戶，架設的路燈大多沒有編號，民眾提報維修時，無法清楚標示及定位，建議進行編號以利報修。

李天生說，另有民眾抱怨，好不容易爭取裝設路燈，不過裝設完成後卻遲遲無法供電，通常需要半年時間才能正式啟用，效率不彰，形同虛設，要求聯絡台電公司改進。





