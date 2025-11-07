中市府推「好市有禮」活動 20處夜市聯合祭出好康抽獎助攻購物節

【警政時報 薛秀蓮／台中報導】2025臺中購物節消費熱潮襲來，為了搶搭消費熱潮，市府串聯台中熱門夜市、各攤販集中區於11月8日起接連推出「好市有禮」系列優惠活動，將送出五千份好市券、限量悠遊卡及家電等生活好禮抽獎，還有親子最愛的童玩遊戲等活動，且年底絕不能錯過的台中購物節抽獎，到夜市消費不僅享有抽現金、汽車及好宅，索取收據還能有優惠五倍累計，有吃又有玩，歡迎大家一起相揪來臺中迺市仔、登錄中大獎！

民眾只要下載並出示「台中通TCPASS」APP購物節的發票紀錄畫面，即可獲得好市券。(圖／臺中市政府經濟發展局 提供)

首波登場的「好市有禮 臺中好市券」將於11月8日起登場，民眾只要下載並出示「台中通TCPASS」APP購物節的發票紀錄畫面，即可前往14處夜市與6處市集免費領取100元好市券，總數超過5,000份，每人限兌一份、不可跨區使用，使用期限至11月16日止（日南夜市因營業時間，活動為11月12日辦理）。其參與區域包含逢甲、大甲蔣公路、忠孝路、中華路、旱溪、大慶、清水五權、梧棲中港、大雅雅潭、昌平、長億、捷運(總站)、日南及大坑九號等熱門夜市，以及華美市集、民意街文創市集、金谷市集、梨山水果、干城環保市集及明道花園城等。此外，活動期間在這20處夜市、市集消費，金額還能享有五倍累計抽獎資格，消費越多、中獎機會越高，歡迎大家把購物袋裝滿滿、幸福帶回家！

11月8日起接連推出「好市有禮」系列優惠活動，將送出五千份好市券、限量悠遊卡及家電等生活好禮抽獎。(圖／臺中市政府經濟發展局 提供)

市府與臺中夜市的老品牌中華路觀光夜市管理委員會攜手合作，額外加碼舉辦「好市有禮 悠遊中華」活動，自11月8日起至11月10日止，為期三天，民眾只要來中華路觀光夜市消費，不限金額即可獲得集點貼紙一枚，集滿6枚貼紙，就能免費兌換夜市專屬悠遊卡一張，限量500份，數量有限、兌換要快!另外，11月8日在中華路上的親水公園還有活力豐富的舞台表演，以及免費體驗手作棉花糖、彈珠台和套圈圈等古早味童趣遊戲。

最後登場的是結合2025臺中購物節抽獎的「好市有禮─太平長億 食在好市」嘉年華活動，於11月15日當天來太平長億夜市消費，不限金額即可獲得消費憑證貼紙一枚，憑貼紙並出示台中通TCPASS APP購物節的發票紀錄畫面，就可以參加生活好禮抽獎與神秘好禮摸彩活動，超過300份獎項等您拿，還有機會將50吋4K電視帶回家！現場同樣有免費DIY棉花糖、彈珠台和套圈圈等童玩遊戲，帶大家重溫童年懷舊情懷，闖關成功還能獲得精美小禮物一份喔！

民眾只要下載並出示「台中通TCPASS」APP購物節的發票紀錄畫面，即可前往14處夜市與6處市集免費領取100元好市券，總數超過5,000份，每人限兌一份。(圖／臺中市政府經濟發展局 提供)

經發局表示，「好市有禮」系列活動是2025臺中購物節的重點合作企劃之一，購物節期間民眾登錄發票、向市場夜市攤商索取收據，不僅可抽天天抽三千元、週週抽十萬元、隔週抽百萬汽車、月月抽百萬，還有外國人專屬1萬美元、9國來回機票與壓軸精品好宅等豪華獎項。相關活動歡迎關注經發局臉書粉絲專頁 (https://www.facebook.com/profile.php?id=100068814446485)。

