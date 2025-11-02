中市府擅自消毒 陳駿季：很遺憾

針對台中市政府2日私下派人再去案例場清消，農業部長陳駿季表示，一來未通報中央前進應變所，二來恐讓採檢結果出現偽陰性，已要求中市府說明。（鄧博仁攝）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情後，由台中市府前後清消2次，但2次都還是於案場驗出非洲豬瘟核酸陽性，中央災害應變中心質疑清消未落實恐影響防疫，改派國防部化學兵協助，預計完成清消後3日進行第3次採檢，然而農業部長陳駿季2日在中央災害應變中心指出，清消完成後需等24小時才可採檢，但台中市府2日「不知為何」在國軍清消後，又魯莽入場清消，恐影響後續採檢進度，感到相當遺憾。

為防堵非洲豬瘟疫情擴散，農業部在10月21日台中非洲豬瘟確診當天，就已下令台中市府清消案例場，然而27日的首次案場檢驗，仍檢出非洲豬瘟核酸陽性，後續要求台中加強消毒，30日二度檢驗又發現病毒殘留，因此中央應變中心改派國防部百餘名化學兵進行清洗，總計耗時24小時才完成，預計3日進行第3次採檢。

陳駿季表示，案場清消完成後，依規範需要等24小時、待清潔劑乾才可進行採檢，否則可能會出現偽陰性的狀況，然而台市府卻在2日突然「不知理由為何」進場清消，恐影響後續採檢流程，感到相當遺憾，且依規範案例場已遭全面封鎖，台中市府也不得靠近。

陳駿季強調，前進應變所每日上午8時30分會與台中市府討論當天工作內容，為的就是「協助進行疫調工作」，結果卻還是發生台中市府未通報，私下做決議影響疫情調查，相當不可取，要求台中市府於2日下午6時前說明，呼籲在防疫最後的關鍵5天一起努力。

台中市政府回應，動保處鄭姓人員2日因誤解該處黃姓組長指令，逕自進入案例場清消，該案調查報告已出爐，市府將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為。

據悉鄭員是動保處負責清消人員，2日接獲動保處人力不足，請他到動保處待命，卻誤以為是要到案例場清消，因而帶著攝影到案例場進行清消，待動保處發現已鑄成大錯。市府也於下午與中央的聯繫會報中主動報告疏失，並在傍晚6時交出調查報告，至於3日可否進行環境採樣？獸醫研究所將派員先至場內評估後，再做決定。