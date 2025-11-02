中市府擅自進場豬場清消 恐消擾採檢準確性 農業部長批「魯莽又不專業」

中央明天將進場採樣，卻傳出台中市府進場加碼清消，恐影響明天採檢結果，遭到中央砲轟。市府提供

非洲豬瘟疫情進入關鍵防堵期，卻再度上演中央與地方不同調！台中市梧棲區的確診案例場原定由中央應變中心明天進場採樣，不料台中市政府搶先在今天派員進入場內「加碼」清潔、消毒，消息傳出後，中央震怒，指揮官陳駿季直言「此舉魯莽」，恐干擾採檢準確性，限令市府晚間6時前提出完整報告。

農業部長陳駿季指出，中央與地方已有明確分工，應變中心預定於3日進入案例場進行環境採樣，作為後續病毒序列比對與疫情追蹤的重要依據，未料台中市府今未經通報，便擅自進入場區執行清消作業。他嚴詞批評，防疫現場不容擅動，市府行徑「魯莽又不專業」，此舉恐破壞現場證據、導致檢驗結果出現「偽陰性」，形同干擾整體防疫節奏。

廣告 廣告

陳駿季強調，中央與地方應該是合作夥伴，而非「自走砲」，並要求市府立刻說明清楚決策過程與責任歸屬；台中市政府晚間則火速滅火回應，坦承確有疏失。市府表示，經調查，是動保處一名鄭姓員工誤解黃姓組長的指令，將予以嚴懲。

台中市議員江肇國表示，台中市府偷偷跑進去消毒，明天可能無法採樣，若驗出偽陰性，解封的時間就可能又要再延後，他痛批盧市府是「豬隊友」，並質疑盧秀燕「好好配合中央，很難嗎？」



回到原文

更多鏡報報導

置物箱貼字嗆警：「反正你們也抓不到我」 台中20歲女飆仔下場GG！

斗南夜市色狼落網！民眾怒揭「襲胸狼」行徑 警方火速逮人送辦

鹿港逆子離婚才1月 妻被打跑後又狂砍老母58刀喪命 法官裁羈押