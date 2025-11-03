中市府擅闖清消 農業部促徹查

台中市政府2日有人員擅入非洲豬瘟案場清消，恐影響國軍清消、採檢結果。台中市議會民進黨團3日質疑，盧市府企圖要作假、搶快搶功才導致事件發生。（温予菱攝）

中央應變中心預計3日對台中非洲豬瘟案例場進行採檢，但2日卻發生「台中市府人員誤入案場清消」，導致採檢延後，對此農業部長陳駿季昨喊話台中市長盧秀燕，針對台中發生的狀況應詳細調查，而不是簡單說是誤會，將要求台中提出完整報告。台中市議會民進黨團痛批中市府離譜，中市府回應，將全面究責，並從重處理。

為防堵非洲豬瘟疫情擴散，台中市府針對當事養豬場進行前後兩次清消，但10月27日與10月30日的兩次採檢，都分別在不同的2處驗出病毒殘留，因此中央應變中心10月30日改派國防部化學兵協助，預計11月3日進行第三次採檢，意外的是，台中市府11月2日竟派人入場清消，影響後續疫調。

廣告 廣告

陳駿季強調，由於案例場清潔劑未乾，已確定3日無法進行案場採檢，將擇日進行，並指地方應變中心指揮官、台中市長盧秀燕，應要求仔細調查，而不是一個直接的轉述、簡單的說明就當作處理，那在中央角度而言，會要求地方應變中心做好徹底的調查。

台中市議會民進黨團表示，中市府魯莽舉動，造成國軍的辛苦恐將白費，防疫進程將延後，痛批中市府到底要多離譜，難道是企圖要作假、搶快搶功才導致事件發生，要求中市府講清楚、台中市長盧秀燕道歉下台。

台中市副市長黃國榮直言該行為確實不應該出現，也覺得很不可思議，不過市府難辭其咎，動保所長官、農業局也要負督導責任不周，將全面究責，並從重處理；至於議員質疑企圖要作假、搶快搶功，黃說，沒有作假，也沒要湮滅證據。

黃國榮表示，懲處將不僅針對個人，組長、處長及農業局長均列入考量，將依公務人員考紀程序處理。