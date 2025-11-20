中市府攜手業者 推動在地酒進軍餐桌展現城市風味

（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市農業局為推動在地酒品走入日常、拓展多元消費場域，今天攜手餐飲集團舉辦發表會，展現霧峰、后里、石岡、大安及外埔區等5款地酒，透過餐酒搭配形式呈現台中城市風味。

台中市農業局今天攜手屋馬餐飲集團舉辦「TAICHUNG 醉美」系列活動，將農業與餐飲文化創新融合。業者推出「醉美佐餐酒限定菜單」，民眾體驗料理與地酒交織的城市風味。活動設置專區，展出霧峰初霧純米吟釀、后里樹生酒莊特級紅酒、石岡柑杯酒、大安芋燒酎及外埔仟百醇白葡萄酒等5款精選地酒。

農業局表示，台中在地酒品承載土地語言與釀酒師匠心，與屋馬燒肉合作，展現餐飲與農業的跨域結合，使地酒除伴手禮外，也能成為日常品味的一部分，讓民眾理解台中釀酒產業背後的農產故事。

霧峰區農會總幹事黃景建表示，初霧清酒的名字靈感來自霧峰區的晨霧，象徵著純淨和自然的結合，以餐酒的形式展現，期待讓更多人認識霧峰的土地、作物與酒香。

屋馬餐飲集團創辦人金泰宏指出，透過專業料理搭配在地酒品，讓更多人感受台中農產與釀造的細膩層次，帶動地方產業共同成長。（編輯：黃世雅）1141120