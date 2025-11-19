中市府攜手消基會辦金融消費論壇，跨界聚焦AI時代防詐措施。（圖：中市府提供）

為強化市民對金融詐騙的識別力與防護力，台中市政府數位局與消基會合作，舉辦「2025金融消費論壇」，以「金融科技 × 消費保護 × 全民防詐」為主軸，邀請產官學界專家，共同解析最新詐騙手法、分享防制策略，協助民眾面對快速演變的金融風險，這場活動採現場及線上雙軌同步進行，超過400人參與。

台中市政府18日舉辦金融消費論壇，副市長鄭照新代表市長盧秀燕出席，致詞表示，感謝消基會長期投入消費保護與金融教育。金融科技快速發展雖帶來便利，但也使虛擬資產投資詐騙、AI假冒名人詐騙、社群與二手交易詐騙等新興風險加速擴散。面對層出不窮的詐騙手法，政府與社會各界必須攜手合作，這次的活動就是透過論壇搭建跨界合作的平台，凝聚產官學各界力量，共同強化全民防詐意識，打造更可信賴的金融生活環境。

鄭照新指出，台中市政府持續落實智慧治理與市民防詐工作。今年數位發展局與警察局深化與警政署165反詐騙專線交流合作，強化市府第一線防詐能力；8月起更與數位發展部及LINE臺灣合作推動「政府LINE官方帳號認證機制」，有效保障民眾辨識公部門真偽訊息，避免受騙。

台中市數位發展局長林谷隆說，數位局推動11月為「防詐月」，推動三大場防詐系列論壇。於11月11日率先舉辦首場防詐培訓講座，培育超過350位市府同仁成為防詐種子教師，從市府各個層面就近協助市民識詐；今日金融消費論壇則是第二場延伸活動，期望透過產官學界的共同參與，進一步深化金融消費防詐意識。

林谷隆說，「防詐月」的壓軸活動是11月24日舉辦的「台中市政府智慧防詐論壇」 (https://p.accu.ps/8andrc)，從司法觀點、AI科技到金融安全，全面解析生成式AI衍生的詐騙新態樣，邀請市民共同參與，提升識詐能力。

「2025金融消費論壇」精彩豐富，由刑事警察局張佳勳警務正以「我們與金融詐騙的距離——從一筆轉帳談起」為題，揭開序幕；睿科金融科技蔡孟凌執行長主講「虛擬貨幣去哪了？破解犯罪金流背後的秘密」；反詐騙聯盟協會林書立秘書長分享「人工智慧在金融詐騙的濫用趨勢與防範」；台灣思佰股份有限公司（ST Solutions Taiwan Co., Ltd.）甲斐大介董事長與鄭詩姮經理共同演講「LINE偽冒詐騙新解方：用LINE WORKS提升可信度」；消基會林盟翔財務長（同時為銘傳大學系主任）進行「詐欺防範與公平待客：金融科技助攻」專題演講；最後由消基會董事長鄧惟中主持圓桌對談，探討防詐策略及回應參與者提問。（寇世菁報導）