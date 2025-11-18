中市府攜手消基會辦防詐論壇強化全民防詐意識

數位發展局與中華民國消費者文教基金會合作舉辦「金融消費論壇」。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

為強化市民對金融詐騙的識別力與防護力，台中市政府數位發展局十八日與中華民國消費者文教基金會合作舉辦「金融消費論壇」，邀請產官學界專家齊聚台中，共同解析最新詐騙手法、分享防制策略，協助民眾面對快速演變的金融風險。

副市長鄭照新市長代表盧秀燕出席致詞表示，感謝消基會長期投入消費保護與金融教育。金融科技快速發展雖帶來便利，但也使虛擬資產投資詐騙、AI假冒名人詐騙、社群與二手交易詐騙等新興風險加速擴散。面對層出不窮的詐騙手法，政府與社會各界必須攜手合作，這次的活動就是透過論壇搭建跨界合作的平台，凝聚產官學各界力量，共同強化全民防詐意識，打造更可信賴的金融生活環境。

數位發展局長林谷隆說，數位局推動十一月為「防詐月」，推動三大場防詐系列論壇。十一日率先舉辦首場防詐培訓講座，培育超過三百五十位市府同仁成為防詐種子教師，從市府各個層面就近協助市民識詐；今日金融消費論壇則是第二場延伸活動，期望透過產官學界的共同參與，進一步深化金融消費防詐意識。壓軸活動是二十四日舉辦的「台中市政府智慧防詐論壇」，全面解析生成式AI衍生的詐騙新態樣，邀請市民共同參與，提升識詐能力。

活動由刑事警察局警務正張佳勳以「我們與金融詐騙的距離—從一筆轉帳談起」為題揭開序幕；接續由睿科金融科技蔡孟凌執行長主講「虛擬貨幣去哪了？破解犯罪金流背後的秘密」；反詐騙聯盟協會林書立秘書長分享，人工智慧在金融詐騙的濫用趨勢與防範。台灣思佰甲斐大介董事長與鄭詩姮經理共同演講「LINE偽冒詐騙新解方」；消基會林盟翔財務長進行「詐欺防範與公平待客：金融科技助攻」專題演講；最後由消基會董事長鄧惟中主持圓桌對談，與講者就防詐策略進行探討及回應參與者提問。