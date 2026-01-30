中市府攜手漢神洲際徵才！逾700職缺、月薪最高7.3萬

為了協助北屯區的漢神洲際購物廣場順利開幕，台中市政府勞工局與運動局將於2月7日（星期六）上午10時至下午1時，在北屯區仁美國小活動中心舉辦聯合徵才活動。

此次活動將集結25家進駐品牌，提供超過700個工作機會，其中台灣松本清的藥師職缺月薪最高可達73,000元，為求職者和青年學子提供進入知名商場工作的良機。

中市府攜手漢神洲際2/7辦徵才，釋出逾700職缺最高薪7.3萬元。（圖／台中市政府提供）

勞工局長林淑媛表示，自市長盧秀燕上任以來，市府持續致力於促進產業發展和穩定就業，透過跨局處合作及公私協力，使就業服務更加貼近市民生活。此次徵才活動選在交通便利的仁美國小舉辦，以滿足在地需求，鼓勵求職者把握與企業面談的機會。

林局長還提到，此次活動正值各大專院校寒假，對於返鄉青年和應屆畢業生而言，是規劃職涯的重要時機。台中市就業服務處提醒有意參加的求職者，面試當日應穿著整齊並攜帶相關證照，以提升錄取機會。活動詳情可至台中市就業服務處網站查詢或聯繫豐原就業服務站。

