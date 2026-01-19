中市府攜手花生漫畫 打造史努比造型人行號誌燈

（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市交通局今天宣布，今年將與全球知名Peanuts（花生漫畫）團隊，以史努比（Snoopy）及其經典角色，打造全台最具辨識度與親和力的交通安全城市。

為迎接計畫正式啟動並提前凝聚全民關注，交通局特別規劃前導暖身活動，自1月19日至2月22日於市政公園展出3公尺高Snoopy與奧拉夫（Olaf）大型氣偶，以及多組FRP立體裝置與拍照打卡點，打造「搶先版」Snoopy交通安全主題區，邀請市民提前感受台中交通新主張的第一步。

交通局說明，市府周邊台灣大道與文心路口，也將率先導入Snoopy造型人行號誌燈，於既有三燈式號誌中融入角色經典站姿，讓城市街景更具趣味與親和力。

交通局長葉昭甫表示，這次合作將自2026年第1季起分階段啟動，不僅是台中首次大規模導入國際角色IP於交通工程與宣導設計，更是全台首度以「城市級規模」串聯多元交通運具的沉浸式安全體驗，展現台中在交通治理與城市美學上的創新作為。

在大眾運輸場域方面，交通局規劃自2026年起，於台灣大道等重要路線公車站陸續推出Snoopy主題公車候車亭及公車車體視覺，電子站牌也將結合Snoopy與角色兄弟姊妹呈現等候資訊。

部分路線更規劃於沿線公車亭刊登「分段式Snoopy 漫畫」，讓乘客搭乘完整路線即可欣賞完整故事，並結合交通安全宣導，使公車成為移動中的城市微型展場。（編輯：李淑華）1150119