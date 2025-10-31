中市府攜手「麻吉貓」推動校園心理健康

▲中市府與「麻吉貓」跨界合作，今日宣布麻吉貓將走入校園，伴師生推動校園心理健康。（圖／教育局提供）

[NOWnews今日新聞] 台中市教育局推動校園心理健康，邀請知名IP「麻吉貓」跨界合作，今(31)日由教育局公開宣布，「麻吉貓」將走入校園，藉由溫暖正向形象，陪伴師生，也喚起社會大眾對校園心理健康議題重視。活動會場設置打卡拍照區，與會人員紛紛手持心理健康標語，搶著與「麻吉貓」拍照，互動頻頻，強化宣導效果。

教育局長蘇偉民表示，此次活動主題為「情緒不怪，你很可愛，我們是好麻吉」，透過簡單易記語句傳遞接納與支持的正向訊息。此外，各校輔導室將陸續獲贈麻吉貓暖心娃娃，以及心理健康宣傳海報，讓學生在情緒低落或需要傾訴時，能夠走進輔導室尋求協助，並由麻吉貓與輔導教師共同陪伴，打造溫暖且支持的校園環境。

▲教育局首次舉辦「114年度生命教育創意短影音徵選活動」，今天頒獎表揚優勝得獎者。（圖／教育局提供）

為深化生命教育推廣，教育局今年首次舉辦「114年度生命教育創意短影音徵選活動」，邀請本市高級中等學校學生踴躍參與，鼓勵青少年透過創意影像表達對生命的尊重及對自我傷害防治的重視，展現積極面對生命挑戰的勇氣與希望。

教育局強調，心理健康與生命教育是校園教育中不可或缺的一環。期盼透過本次與「麻吉貓」跨界合作，提升市民、家長、教師與學生對校園心理健康的關注與重視，共同營造支持、友善且正向的校園氛圍。

