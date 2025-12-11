中市府文山焚化廠BOT更新案正式簽約 118年底完工、119年上線營運

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府推動的「文山焚化廠興建營運移轉（BOT）案」成功招商，今（11）日正式完成簽約儀式，由環保局長吳盛忠與台泥文山環保科技股份有限公司董事長蔡立文代表雙方簽署。環保局表示，依計畫進度，新廠預計於115年動工、118年底完工，並在119年正式投入營運。

雙方代表簽署契約。（圖/記者廖妙茜翻攝）

吳局長表示，此次文山焚化廠更新採促參模式，由民間廠商投資興建全新、融合地景設計的高效能焚化設施。新廠完工後，每日垃圾處理量將提升至900噸，較現行產能增加50%；同時，各項空氣污染物排放也將減少44％至90％，顯著優化周邊空品。此外，新設施的發電效率將自現在的約15%提升至25%以上，有效強化垃圾能源回收效益，朝循環經濟與永續環保目標邁進。

吳局長指出，隨著台中市人口成長及垃圾量持續增加，提升垃圾處理量能已刻不容緩。文山焚化廠的更新工程，不僅強化市府自主處理垃圾的能力，更可從源頭改善垃圾去化問題，打造穩定、長遠的廢棄物管理機制，為市民創造更健康、友善的生活環境。