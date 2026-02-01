中市府斥資近千萬元 梧棲納骨塔耐震補強完工

〔記者歐素美／台中報導〕台中市梧棲納骨塔於民國66年建成，為地下1層、地上7層的八角形建築物，使用迄今近50年，因原耐震設計標準較低，經評估鑑定需進行耐震補強，台中市政府斥資997萬1,000元，去年7月啟動補強，近日完工，全面提升建築安全與使用韌性。

民政局副局長彭岑凱昨前往視察補強成果，肯定台中市生命禮儀管理處用心投入與品質把關，並強調市府將持續以最高標準守護市民追思祭祀場域，確保先人安息、民眾安心。

彭岑凱表示，梧棲納骨塔設有7,397個櫃位，館內通道狹窄、動線複雜，耐震補強工程須在確保櫃位安全及維持既有服務不中斷的前提下推動，施工難度相對提高，施工團隊克服空間受限與繁瑣工序等挑戰，落實安全維護、動線管理及施工品質控管，讓工程得以在兼顧民眾追思需求下如期完成，感謝生管處周延規劃與協調及議長張清照協助地方爭取預算，市議會對預算的支持，讓工程順利推進。

生管處說明，梧棲納骨塔耐震補強工程，考量建物內部設有大量櫃位且通道狹窄，施工時須兼顧安全與使用需求，採用外掛式速度型制震器作為補強方案，在建築物1至4樓外牆各施作4處Type-A速度型制震器，提升耐震性能並強化整體結構穩定性。同時，針對1至6樓走廊外梁長期受海風侵蝕與鹽害影響，採碳纖維補強工法加固，降低劣化風險，並同步完成納骨塔內外全面油漆粉刷，改善外觀與防護效果，延長建築物耐用年限。

