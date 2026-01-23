中市府斥資逾5千萬打造仁化、仁德里活動中心 大里公墓華麗轉型

中市府斥資逾5千萬打造仁化、仁德里活動中心。

▲中市府斥資逾5千萬打造仁化、仁德里活動中心。

台中市大里區仁化、仁德2里人口近1.8萬人，隨著地方活動日益熱絡，居民殷切期盼興建市民活動中心，市府活化大里第三公墓用地，投入總經費5,038萬元，打造3層樓市民活動中心，結合鄰近仁化公園廣闊綠地、籃球場及機車考照練習場等室外空間，提供市民友善多元的育樂空間。市長盧秀燕(23)日出席啟用典禮表示，感謝各界協力促成，齊力完成地方心願，為市民打造更優質的生活環境，也是獻給大里居民的新春禮物。

廣告 廣告

「過去兩次競選市長總部都設在大里，我對大里情有獨鍾！」盧秀燕市長致詞說到，大里區人口目前已超過21萬人，除規劃東榮立體停車場、益民國小、成功國中及立新國中地下停車場 ，增加車位數量，也要提供活動中心供市民使用。

盧秀燕指出，市府此次投入5,038萬元，興建地上3層樓市民活動中心，1樓規劃可彈性運用的多功能空間，2至3樓設置研習教室，提供安全舒適的室內場地，並結合周邊公園、籃球場及機車練習場等設施，滿足里民動靜皆宜的使用需求，全面提升生活品質。