中市府斥資逾5千萬 打造仁化、仁德里活動中心

中市大里區仁化、仁德2里人口近1.8萬人，隨著地方活動日益熱絡，居民殷切期盼興建市民活動中心，市府活化大里第3公墓用地，投入總經費5,038萬元，打造3層樓市民活動中心，結合鄰近仁化公園廣闊綠地、籃球場及機車考照練習場等室外空間，提供市民友善多元的育樂空間。市長盧秀燕今（23）日出席啟用典禮表示，感謝各界協力促成，齊力完成地方心願，為市民打造更優質的生活環境，也是獻給大里居民的新春禮物。

盧秀燕說，大里區人口目前已超過21萬人，除規劃東榮立體停車場、益民國小、成功國中及立新國中地下停車場 ，增加車位數量，也要提供活動中心供市民使用。今日啟用要特別感謝在地議員與里長，包含林碧秀、蘇柏興、張芬郁、林德宇、李天生、江和樹，仁化里長陳宗興、仁德里長林志忠多年爭取，以及市議會對預算的支持，施政不分黨派，活動中心今日才能順利啟用。

盧秀燕指出，市府此次投入5,038萬元，興建地上3層樓市民活動中心，1樓規劃可彈性運用的多功能空間，2至3樓設置研習教室，提供安全舒適的室內場地，並結合周邊公園、籃球場及機車練習場等設施，滿足里民動靜皆宜的使用需求，全面提升生活品質。

民政局長吳世瑋表示，活動中心總面積約227坪，市府團隊在有限的空間與經費條件下，規劃最符合在地需求的多功能育樂場域，建築採3面開門設計，開放廁所供鄰近遊憩民眾共享；另考量基地位於仁化路旁，車流量大，周邊同步設置停車空間及人行步道，兼顧使用便利與安全性；戶外並規劃廣場與綠地，延伸仁化公園開闊舒適意象，降低不同場域間的相互干擾。啟用後，將可提供里民休憩、地方會議、文化交流及避難收容等多元用途，並整合里內資源，推動社區福利服務，為地方發展注入新動能。

大里區長鄭正忠說明，為提供民眾更舒適的使用環境，並落實性別平等，活動中心在廁所規劃上提高女性使用比例，男女廁間數以1比5配置（小便斗不計入），紓解女性如廁排隊情形；蹲式與坐式馬桶配比為3比2，兼顧長輩與孩童需求。此外，場館亦設置完善的無障礙設施，並配置空調、影音設備、布簾、摺疊桌椅、舞台、飲水機、監視器及保全系統等設施，全面滿足里鄰多元使用需求。

中市府斥資逾5千萬打造仁化、仁德里活動中心；盧秀燕說，這是獻給里民的新春禮物。（中市府民政局提供）

