中市府斥資42.6億改建崇德殯儀館‵，啟動廉政平台確保工程品質。（圖：中市府提供）

台中市崇德殯儀館服務市民逾半世紀，因館舍老舊及治喪需求提升，市府投入近42.6億元，規劃原地改建為地上6層、地下4層的現代化殯儀館，並由建設局及新工處辦理工程採購與營建督導，市府今天（9日）啟動機關採購廉政平台，強化採購廉能與行政透明，確保重大公共工程品質。

市府表示，此次廉政平台是台中市政府成立的第9個廉政平台，秘書長黃崇典主持啟動儀式，並表示，崇德殯儀館有57年歷史，館舍設備老舊，改建勢在必行，且施工期間仍須維持服務正常運作，工程難度高、預算規模龐大，更涉及民眾權益及多項程序。市府將透過廉政平台落實前置化、透明化、制度化管理，建立標準作業流程，強化採購及變更設計風險控管，並整合檢調、政風、工程單位及外部專家共同監督，確保品質與效率，期盼如期如質完工，打造現代化殯葬設施，展現廉政透明治理成果。

民政局長吳世瑋指出，崇德殯儀館肩負台中市重要治喪服務量能，改建工程規模龐大、工期長，施工期間勢必對館區動線及設施使用造成影響。為降低工程衝擊，市府透過廉政平台整合工程執行與服務管理資訊，主動公開施工進度、動線調整，以及禮廳、靈堂與停車空間等設施使用情形，提供即時且正確的資訊，有助提升工程管理透明度，並協助治喪家屬與殯葬業者提前因應調整，確保工程期間治喪服務維持正常運作，落實服務不中斷。

建設局長陳大田表示，崇德殯儀館改建工程規模龐大，且位處市區核心地帶，施工條件複雜、挑戰性高，建設局作為代辦機關，將秉持專業、品質與效率原則，透過廉政平台建立透明溝通管道，與相關局處密切配合，並強化工程督導機制，嚴格控管施工進度與建築品質，確保工程在公平透明環境下順利推動；同時落實工地安全及環境維護措施，降低施工對周邊交通與環境的影響，打造兼具專業機能與人文關懷的現代化治喪服務設施。

台中地檢署主任檢察官鄭葆琳指出，崇德殯儀館使用已57年，隨人口成長與城市發展，設施更新勢在必行，此次約42.6億元改建工程規模龐大、牽涉層面廣，市府透過成立廉政平台，整合廉政、檢調及相關單位跨機關合作，落實公開透明與制度化管理，降低爭議與風險，讓公務員與廠商在明確規範下安心推動工程，打造更具尊嚴與溫度的現代化殯葬設施。

台中市生命禮儀管理處說，崇德殯儀館改建工程將採分期分區施工，第一期工程以五義停車場為主要施工範圍，並拆除局部禮廳，同時於館內另覓適當空地新建臨時禮廳，滿足治喪民眾需求；第二期則待新館完工啟用後，拆除既有殯儀館設施並進行外部環境整建，並透過廉政平台專屬網站的建置，主動公開工程進度及館區服務資訊，在確保治喪服務不中斷的前提下，持續強化行政透明，打造兼具尊嚴、安心與公眾信賴的現代化治喪服務空間。（寇世菁報導）