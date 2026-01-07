中市府於偏鄉小漁村設置現代化兒童遊憩及大人體健設施

台中市大安區永安里五甲漁港附近有三個鄰，大人及小孩都沒有任何遊憩及體健設施可用，鄰長卓美華向甲安埔愛鄉青年協會理事長吳中源反映後，吳中源去年邀集市府相關單位辦理兩次會勘，並爭取259萬經費，於公園綠地上建置一座現代化多功能雙人溜滑梯遊憩設備及成人各項體健設施，於去年底完工，為了讓附近居民了解各項設施正確使用方法，邀請市府舉行說明會。居民知道有這些設施之後，都雀躍不已爭相前來使用，並且都非常感謝市府能重視偏鄉。(見圖)

甲安埔愛鄉青年協會理事長吳中源表示:原本納骨堂前這片綠地在去年建置好之後，純粹只是一片草地，經卓美華鄰長及附近居民向他反映，地方需要有一些大人及小孩使用的運動及遊憩設施，因此，邀集相關單位會勘，並積極向市府爭取259萬元來設置兒童雙人溜滑梯、搖搖馬與成人使用的三人轉腰器、三人上肢牽引器與雙人使用漫步機和洗手台。去年10月動工，12月底完工，可同時提供大人及小孩多人使用。