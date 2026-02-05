中市府春節長照服務不打烊

農曆春節將至，為讓有長期照顧需求的市民安心過好年，台中市政府衛生局提醒，長照3.0服務於春節期間持續不中斷，透過更完善的整合照顧資源與社區支持網絡，陪伴長輩穩定生活，也讓家庭照顧者能獲得適時喘息，輕鬆迎接新春佳節。

市府表示，今年是長期照顧3.0計畫元年，強調「照顧更連續、資源更整合、服務更貼近家庭需求」，即使在春節連假期間，居家照顧、日間照顧及喘息服務等，仍可依個別需求彈性安排，確保長輩照顧不因假期而中斷，讓家庭多一分安心。

衛生局指出，市民若有春節期間的長照服務需求，請務必提前預約，並於115年2月9日前撥打1966長照專線，向台中市長期照顧管理中心提出申請，即有專人協助評估與安排相關服務，包括居家照顧、日間照顧、家庭托顧、專業服務、輔具及居家無障礙環境改善、交通接送及喘息服務等，讓照顧安排更順利。

衛生局也分享實際案例，家住北屯區的林先生長年照顧失能母親，因母親需全天候照護，春節對他而言不僅是團圓時刻，更是壓力最大的時期。去年春節，林先生透過市府喘息服務，安排母親至專業機構短期照顧，讓全家得以安心團聚並規劃出遊。他感動表示：「有了喘息服務，我終於能和家人一起吃頓熱騰騰的年夜飯，也更有力氣走更長遠的照顧路。」

此外，針對聘有外籍家庭看護工的家庭，衛生局補充，若外籍看護因春節返鄉或休假暫時無法提供照顧，只要經長照管理中心評估，符合長照第2至第8級需求者，同樣可申請長照服務支持，讓照顧不中斷，長輩安全更有保障。

衛生局長曾梓展表示，今年春節連假長達9天，市府已提前整備長照3.0服務量能，確保長輩獲得穩定、貼心的照顧，也讓家庭照顧者能適度休息。他呼籲有需求的市民務必提早申請與預約，以利市府媒合特約單位與服務人員，提供最即時的協助。