中市府查獲龍井區違規廚餘養豬 後續將處最高400萬罰鍰



台中市政府持續強化非洲豬瘟防疫與配套措施，針對轄內養豬場持續加強稽查。12月15日接獲龍井區公所通報，該區一處養豬場疑似有違法廚餘養豬情事，市府立即組成跨局處聯合稽查小組，嚴格執行現場查核。農業局表示，依據現場狀況，已明確確認該場違法使用廚餘餵養豬隻，此行為嚴重違反現行規定，將從嚴裁處，後續將依《動物傳染病防治條例》處最高100萬元罰鍰，並可依《飼料管理法》再處最高300萬元罰鍰。

稽查現場查獲廚餘桶內有麵包及塑膠袋等物

廣告 廣告

農業局說明，聯合稽查小組由農業局、環境保護局及動物保護防疫處組成，稽查發現該養豬場共飼養21頭豬隻，現場查獲廚餘桶內有麵包及塑膠袋等物，養豬場飼料槽推車也盛裝以水混合的飼料及麵包等物。現場狀況明確確認該場違法使用廚餘餵養豬隻，此行為嚴重違反現行防疫規定，後續將依《動物傳染病防治條例》處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，並依《飼料管理法》處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，從嚴裁處。

動保處啟動畜牧場消毒

為降低疫情風險，市府動物保護防疫處已針對該場採取緊急應變措施，針對現場豬隻及廚餘進行移動管制，同時採集3頭豬隻血液樣品送往中興大學初篩實驗室檢驗，並啟動畜牧場與周邊道路消毒作業，提升生物安全措施，確保疫情風險降到最低，維護養豬產業安全。

現場聯合稽查，檢視廚餘桶情形