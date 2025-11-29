中市府獲邀參加「參展者交流會」 台日觀光交流再創高峰

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】由日本旅行股份有限公司「2025日本觀光物產博覽會」，這周末在台北車站及台中車站兩地同步舉行！共有24個來自日本各地的團體參展，另於台中裕毛屋、靜宜大學及富信大飯店舉辦3場周邊活動，台中市府更獲邀參與富信飯店舉辦的「參展者交流會」，強化與日本觀光合作。

▲日本觀光物產展以特色物產吸引民眾參觀。

觀旅局長陳美秀說明，台日互為重要的觀光客源國，日本旅行股份有限公司是日本最大規模旅行社之一，也是台中發展國際入境的重要夥伴，市府獲邀參加「參展者交流會」，向日本業者介紹台中多元旅遊風貌，除了介紹台中目前最有話題性的「台中國際花毯節」，還有最新開幕的台中海洋館、台中國際會展中心及台中綠美圖等，誠摯歡迎參展者親身體驗台中觀光旅遊魅力。

廣告 廣告

陳美秀說，中台灣擁有超過700 萬人口規模，已受到日本旅行業的關注，日本觀光物產博覽會過去皆於台北車站舉辦，2025年再次來到台中，突顯日本對中台灣旅遊市場的高度期待，隨著「神戶—台中」直飛開航後，台日間的旅遊互動更緊密。

觀旅局表示，今年適逢「神戶—台中」直航啟航，市府也與關西地區交流頻繁，包括神戶市政府、兵庫縣政府、關西觀光本部等單位皆持續合作推動觀光互訪。藉由這次出席參展者交流會，觀旅局也宣傳明年將持續深耕日本市場，規劃前往日本推廣觀光，與參展者相約2026年赴日本宣傳行銷，期待吸引更多國際旅客認識台中、走進台中。