中市府當月老牽起幸福線 單身聯誼配對率翻倍衝84%

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▲台中市單身聯誼活動在「興趣帶動交流」的設計下，讓互動更自然、交流更有感。

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】不再尷尬相親，台中市政府以創意翻轉交友模式，自110年推出主題式單身聯誼活動，融合電影、旅行、音樂、桌遊及在地文化等多元元素，在「興趣帶動交流」的設計下，讓互動更自然、交流更有感，吸引單身族群熱烈參與。民政局長吳世瑋表示，活動配對率從110年39%躍升至114年84%，成功打造台中熱門單身交友平台，市府化身最強月老，替市民牽起一段段幸福緣分。

吳世瑋指出，主題式單身聯誼自110年開辦以來，活動場次由最初6場擴大至25場，累計吸引4,761人次參加，成功促成1,461對佳偶配對，平均配對率更由110年的39%大幅躍升至114年的84%，成果相當亮眼，其中更有9對佳偶主動回報締結連理，展現活動不僅成功創造交流機會，也進一步成就幸福良緣。除配對表現屢創佳績，活動滿意度也逐年提升，113年達88.6%，114年再攀升至97.68%，顯示市府持續精進活動內容、流程安排及服務品質，獲得單身族群高度肯定。

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吳世瑋進一步表示，為鼓勵更多單身族群勇敢跨出交友第一步，市府自114年起將活動報名費用減半，降低參與門檻與經濟負擔，提升市民參與意願；同時也推出「女性揪伴禮」方案，鼓勵較為內向或首次參與的女性朋友攜伴報名，透過好友同行降低陌生感與參與壓力，營造更安心、友善的活動氛圍，藉由多項貼心措施，讓更多單身市民願意走出生活圈，在輕鬆自然的互動中拓展交友機會，進一步提升活動參與意願與整體成效。

民政局說明，市府相當重視參加者意見回饋，每場活動後皆透過滿意度調查蒐集建議，作為後續檢討與精進的重要依據，並藉由滾動式修正持續優化活動內容與服務品質，讓整體設計更貼近單身族群需求。今年持續攜手各戶政事務所推出25場主題式單身聯誼活動，並規劃「甜蜜手作系」、「心動遊戲局」、「浪漫旅拍派」、「質感文青場」及「陽光運動派」五大主題，打造更多元、更多樣的交友體驗。

活動分兩階段報名，第一階段13場次已全數額滿；第二階段12場次將於4月15日上午8時開放報名，每人酌收報名費500元，各場次額滿為止；另女性揪伴一起報名成功，還可獲贈精美小禮，歡迎單身民眾選擇適合自己的年齡、興趣場次報名參加，報名詳情請至活動專屬網站（ https://www.pr23.com.tw/115年臺中市單身聯誼活動 ）查詢。