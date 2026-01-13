中市府盼TPASS持續 是否代墊等中央給答案

中央政府總預算卡關恐讓TPASS斷炊，台中市交通局長葉昭甫13日指出，以往中央每年核撥台中1.3億元，希望中央先給地方明確做法，比如是否同意代墊，相互協助讓政策持之以恆。（陳淑娥攝）

中央政府總預算卡關恐讓TPASS斷炊，基北北桃將先籌資代墊，台中市交通局長葉昭甫13日指出，以往中央每年核撥台中1.3億元，希望中央先給地方明確做法，比如是否同意代墊，相互協助讓政策持之以恆。

葉昭甫表示，TPASS在中部地區廣受好評，希望政策能夠延續，至於相關預算，希望中央趕快籌編，因為該政策是跨縣市的運具整合，不僅涉及中央運具權管，且涉及到中央經費。

昨天基北北桃宣布代墊方案，葉昭甫指出，上周已跟彰化、苗栗、南討論過，1月基本上仍會延續，至於後續，希望中央給地方政府更明確做法，比如是否同意地方政府代墊，以台中市來說，因預算已在議會通過，相關經費準備好了。

葉昭甫指出，近期會再跟彰、投、苗確認相關經費，後續大家若有代墊共識，中央可以給地方公文或者跟地方討論，相互協助讓政策持之以恆。葉昭甫提到，TPASS分成台中市境內跟跨境方案，中央每年核撥台中市約1.3億元，換算下來每個月約1200萬元，希望中央先給地方政府明確做法。

