中市府研擬容積轉移相關草案 議員李中怒批黑箱作業 要求須送議會審議

李中批市府研擬容積轉移相關草案 根本是黑箱作業引民嘩然





台中市議會8日進行三讀議案第二讀會，討論都發、建設、水利115年度預算，國民黨市議員李中表示，都發局近日公布「台中市實施都市計畫容積移轉審查許可條件及作業要點」修正草案，內部有多條修正影響民眾權益，要求該草案應公開徵詢意見並送議會審議，才能發布實施。

李中抨擊說，市府研擬「台中市實施都市計畫容積移轉審查許可條件及作業要點」修正草案的作法，根本是關起門來黑箱作業，近日公布引發社會譁然，其內容更是「開了一扇窗卻關了三道門」，且關的每道門都相當殘酷，嚴重限制百姓權利與義務。

李中舉公共設施保留地為例說，原本規範即便該筆土地為多人持分，仍可以捐贈方式轉移容積，但「台中市實施都市計畫容積移轉審查許可條件及作業要點」修正後，規範土地持分的地主必須取得全部持分所有權人同意才能捐贈，他質疑此舉是否不想讓民眾捐贈，而

希望民眾改以代金購買容積，為的就是多收錢？李中指出，目前台中市尚未徵收的公共設施保留地總價值高達一兆元以上，市府修改容積移轉辦法，限制土地持分者不能個別辦理容積移轉，受影響民眾多達幾萬人，相當不合理。

此外，該修正內容也加入共享車位概念，其中規範若要開放15米以下道路容積移轉限制，必須提供20％以上停車位，若以每個車位200萬、至少50個車位計算，相當於市值一億元，這些成本最後都要由消費者吸收，若依此進行，市府等於是推高房價的元兇。

李中要求，都發局提出的「台中市實施都市計畫容積移轉審查許可條件及作業要點」修正草案，修正前必須公告徵求各界意見或召開公聽會，且相關辦法修正後須送議會審議，該草案通過前則應先凍結市府容積移轉代金。

