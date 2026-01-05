中市府祭三大政策保障原民居住權

訪視申辦租屋補助族人。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市政府原民會推動多元住宅支持政策，加碼原住民租金補助、保障社會住宅原民戶比率及原民老舊住宅修繕補助等三大政策，實際行動改善原住民族居住環境與生活品質。

原民會說明，市府自一一0年起將原住民族租屋補助期間，原先六個月延長至十二個月，一一三年起將補助金額由每月四千元提高至五千元，減輕原民家庭租屋負擔。

社會住宅配置方面，台中市社會住宅申請持續納入原住民族為優先保障對象，提高原民戶比率，以因應原民家庭在都市地區的實際需求，縮短居住資源落差。社會住宅原住民實際入住比例從早期不到百分之五，逐年穩定增加，一一一年起即已超過百分之五，一一二年至一一四年間平均接近百分之八。

一一四年族人入住社宅中，以西屯國安一期比例最高，約有百分之七點六九，顯見社宅政策已逐步回應原民家庭的實際需求。

建購修繕補助方面，市府與中央協力推動住宅建購及修繕補助，針對低收入、中低收入及一般原住民家庭，提供不同額度的補助方案。原先建購補助每戶最高二十萬元、修繕補助每戶最高十萬元，自一一四年度起分別調增至二十四萬元與二十二萬元，補助力道大幅提升。

一一一年至今，市府已投入補助總額達四四九六萬元，累計共有二五五戶原民家庭受惠，協助改善老舊住宅結構。