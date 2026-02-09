中市府稽查天津街年貨大街 抽核74家攤商

（中央社記者郝雪卿台中9日電）農曆春節將到來，台中市天津路年貨大街6日起登場，台中市政府今天前往辦理聯合稽查，共抽核74家攤商，其中52家食品攤商都符合規定，22家雜貨攤商中4家標示不符。

天津路年貨大街從6日到15日在台中市北區天津路二段封街舉辦，有網友在網路平台發文被糖果餅乾價格嚇了一跳，買了一袋糖果餅乾就要720元，不少網友在貼文下留言，買過小小一袋就要600多元。

台中市政府法制局消保官、經濟發展局、衛生局、環境保護局、消防局及警察局等機關，會同經濟部標準檢驗局及行政院消保處與衛福部食藥署，於今天前往天津路年貨大街辦理聯合稽查，分別就攤商販售的商品標示、食品安全、環境清潔、消防安全、及磅秤精準度等項目進行查核。

法制局說明，今天共抽核食品攤商52家及雜貨攤商22家，其中52家攤商銷售的食品包裝及標示均符合規定；另22家雜貨攤商中有4家未標示產地及廠商資訊，經濟發展局已當場要求攤商改正。

至於攤商磅秤，法制局表示，由經濟部標準檢驗局檢查33台，全數合格；還有年貨大街活動現場滅火器及瓦斯鋼瓶等，亦皆符合規定。

法制局在稽查時也發現，有少數未經許可擅自設攤的臨時攤位，已由警察局依法裁罰。為維護消費權益，呼籲消費者認明有標示攤位編號的攤商，勿向賣家不明的臨時攤位購買商品，以避免日後發生消費爭議時因找不到賣家而無法處理。

法制局提醒，在年貨大街採購散裝乾貨與糖果時，消費者務必留意價格標示的透明度與準確性。攤商也須在顯眼處清楚標明「單價」與「計價單位」，以避免因單位認知落差引發消費糾紛。（編輯：蕭博文）1150209