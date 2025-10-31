中市府紓困補助加碼1.5萬元挺肉商 攤商最高可領4.5萬元

台中市 / 林彥廷 綜合報導

因應非洲豬瘟疫情防控政策，農業部自今年10月22日公告實施「禁運禁宰」措施，全國豬隻運輸及屠宰作業暫停，生鮮豬肉供應中斷，攤商營運受創。台中市政府今（31）日宣布，除免收公有市場未出攤使用費外，今日再擴大加碼，補助每攤1.5萬元，配合行政院10月30日公布的每攤3萬元補助，台中市生鮮豬肉攤商合計最高可領4.5萬元，展現市府力挺基層、攜手度過難關的決心。

台中市長盧秀燕表示，台中市涵蓋公民有市場、列管攤販集中區及委外經營場域的生鮮豬肉攤商，共有400餘攤生鮮豬肉攤位，市府除自禁宰公告日起至屠宰作業恢復前，公有市場依未出攤日數免收攤（鋪）位使用費外，為實際挺在地肉商，加上此次市府加碼補助於禁宰期間15日，每日每攤有1,000元補助，共計1.5萬元，加上中央補助3萬元，每攤合計最高可領4.5萬元，盼實際減輕攤商營運壓力。

經濟發展局指出，此次補助對象為台中市公民有市場、列管攤販集中區及委外經營場域的生鮮豬肉攤商，將配合經濟部期程辦理，自禁宰禁運期限解除後受理，由各場域管理單位造冊報送經發局。為簡化申請作業，公有市場由市場管理室造冊，民有市場及攤販集中區有管理委員會組織者，由管委會造冊送件；無管理委員會組織者，由經發局派員協助現場造冊；委外經營市場則由經營業者造冊報送經發局。

經發局進一步指出，市府將統一函送商業發展署審核，經該署審核通過後，補助款項將直接撥付至攤商提供的銀行帳號。未來也將持續關注市場供應與攤商營運情形，積極推動相關紓困及行銷措施，攜手基層共同守護市民食安與生計。

