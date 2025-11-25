中市府編3.6億抽現金 議員批受關稅衝擊的中小企業補助竟不及購物節1/10

台中市府今赴議會民進黨團報告明年度總預算。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府今日赴市議會民進黨團報告明年度總預算案，面對美台關稅談判衝擊中小企業，市府明年僅編近千萬補助中小企業，卻持續豪擲3億6千萬辦購物節抽現金，補助中小企業連購物節的零頭都不到，挨批砸大錢「蹭」生意本來就很好的業者，揚言刪除購物節預算；另歲入歲出差短比今年短差多50億也要刪除，讓盧市府任內最後一次編預算達到「平衡預算」。

副市長黃國榮強調，市府總預算均依各項建設、福利等嚴謹核實編列，要做的建設及推動的政策很多，要求各局處好好向議員溝通說明，讓議員支持所需預算。

市府今報告明年總預算歲入1836.67億，歲出預算1980億，歲入歲出差短143.38億，比今年差短增49.59億，差短部分全以賒借支應，差短增加主要是市府明年推動不少新政策，另捷運藍線進入工程期等預算大幅增所致。

不過，包括市議員李天生及張芬郁、張家銨、王立任等均對市府罰款收入年年攀高極有意見，批評市府把民眾當提款機，但市府交通規劃及標線劃設甚至停車位不足，各項缺失多，李天生認為罰款收入太高，揚言刪罰款歲入預算10億。

議員曾威更質疑，美台關稅談判後，中小企業受衝擊，政府全力協助，但台中市明年仍編列3.6億辦抽現金的台中購物節、鍋烤節等「振興經濟節慶計畫」，砸大錢去蹭生意已經很好的鍋烤業者，對中小企業的補助卻僅3千多萬，不到購物節的1/10，揚言只會「蹭」業者的預算全刪，改拿去補助中小企業。

議員江肇國更批，明年度的總預算案是盧市府任內最後一次編列預算書，但盧市府預算年年赤字，上任迄今從未能編列歲入與歲出「平衡預算」，明年歲入歲出差短甚至比今年增近50億，但不少預算根本「鋪張浪費」，包括編預算宣傳盧秀燕，要求刪多出的50億差短預算。

