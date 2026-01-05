中市府總機當機一整天？ 議員：民眾抱怨打不進去 市府根本失能

台中市府總機今疑似當機，民眾紛紛向市議員反映電話都打不進去。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府總機當機？多位議員們接到民眾反映，台中市府一整天電話打不進去， 議員們痛批總機是市府最基本的為民服務窗口，卻長時間失能，市府話務量預判、風險控管與跨局處應變調度機制上明顯有問題，要求改善。

台中市政府說明，因新年度開始，中央政府與市府同步實施多項新制，市民致電洽詢了解相關措施的需求大幅增加，瞬間進線量超出原有系統負載，部分時段出現接通不易情形，已於第一時間增加總機語音線路，擴充系統承載量。

民進黨市議員黃守達表示，今天接近中午時接獲民眾反映台中市府電話打不進去，反覆測試發現確實無法撥通，經向秘書處了解，起因為詢問租金補貼的電話大量湧入造成佔線，市府通過簡訊通知住宅處設有專線，但狀況仍未改善。他不滿指出，這樣的情形每隔一段時間就會發生。

黃守達痛批，一項可預期、可事前掌握的政策需求，竟足以癱瘓整個台中市府對外聯繫窗口，顯示市府在話務量預判、風險控管與跨局處應變調度機制上明顯有問題，市府應儘速提出具體改善對策，確保不再因單一業務而導致整體市政話務停擺，避免市民在需要的時候，連一通電話都打不進市政府。

民進黨市議員陳雅惠也接獲陳情，指台中市政府總機疑似當機，民眾一整天無法正常撥通市府電話，對外聯繫全面癱瘓；她痛批，總機是市府最基本為民服務窗口，卻長時間失能，顯示市府的系統維運管理嚴重失職，市府應儘速說明原因、提出改善方案，別讓市民一再受影響。

市府指出，已於第一時間即刻增加總機語音線路，擴充系統承載量，並同步調整來電分流設定，以降低單一線路負載、分散進線流量，提升整體接聽效率，目前情形已獲改善。後續將針對高峰來電時段進行容量評估，研擬更具彈性的調整機制，確保市民諮詢管道順暢。

