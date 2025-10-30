中市府總機還在宣傳購物節！她怒轟盧秀燕

▲市議員陳淑華痛批，市府防疫不力，總機的語音還在宣傳購物節！（圖／記者顏幸如攝，2025.10.30）

[NOWnews今日新聞] 台中市爆發非洲豬瘟反應慢半拍，市長盧秀燕第一時間捨防疫記者會，選擇主持購物節記者會，事後挨批疫調搞不定，「消失的39隻豬」不知在哪裡，市府總機的語音卻還在宣傳購物節！市議員陳淑華痛批，這時候不是該宣傳如何防堵非洲豬瘟、如何傾倒廚餘嗎？盧秀燕任內砸18億辦購物節只為包裝自己，如今出事了，還不知關心百姓民生。

民進黨市議員陳淑華今（30）日質詢時指出，很多網友拍到廚餘車輛沿路噴濺廚餘，不但破壞衛生，萬一有非洲豬瘟病毒豈不是擴散出去？大家無法理解運送廚餘竟沒加蓋，還在台中路上滿街跑，她要求至少在疫情解除前，市府應要求所有清運廚餘必須加蓋，環保局長陳宏益表示廚餘車依法是否該加蓋，會向中央請示，引得陳淑華大罵「台中市政府到底在搞什麼？這也要請示？完全失能、失職」。

陳淑華痛批，從10月22到今天，獸醫師每天不一樣、死豬數每天也不一樣，說法不是豬農記錯就是疑似偽造，連化製三聯單都從117頭變成78頭，消失的39頭斃死豬去向，現在仍說不清楚、還要推給檢調去查。新冠肺炎時疫調動輒數千數萬人，區區300頭豬的案場，搞了8天還搞不定，還要卸責中央！

陳淑華說，市民打電話到市府洽公，竟聽到購物節的廣告，還以為錯打到百貨公司。市議員陳雅惠指出，台中市防疫破口橫生、行政荒腔走板，市府總機還在宣傳「購物節抽大獎、歡迎下載APP」，到底有沒有把民生安全放在心上？市議員張芬郁說，非洲豬瘟全台警戒，小吃攤商陸續停止營業，誰還有心情消費？盧秀燕不關心非洲豬瘟，一心只關心砸公帑包裝自己的購物節。



