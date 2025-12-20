中市府職場公托滿週年 打造年輕世代最有感的友善職場

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】一輛輛嬰兒車穿梭在市政大樓廊道間，成為台中市政府最溫柔、也最有力量的風景。中部地方政府首座「市府員工子女托嬰中心」自去年12月25日正式收托以來屆滿一週年，不僅讓年輕父母告別工作與托育之間的奔波，更實質翻轉公務職場的育兒想像。許多年輕同仁感性表示，能把孩子帶在身邊安心上班，「市長就是我們育兒路上最可靠的神隊友」。

▲新北市政府參訪文心市政大樓托嬰中心。

「工程不大，但意義重大。」市長盧秀燕曾在托嬰中心啟用時指出，她上任時全市29個行政區僅有5處公托，目前已倍增至47處，並持續朝60處目標邁進；同時，市府也進一步將「公托倍倍增、公幼再加量、區區親子館」的育兒政策，延伸到公務職場內部，盤點既有空間，完成中部地方政府首座職場公托。這不僅是一間托嬰中心的成立，更象徵職場文化的轉變，讓幸福不只在城市扎根，也在工作現場開花。

廣告 廣告

人事處表示，目前市府20至40歲公務同仁約占43.19%，正值成家育兒關鍵階段。為分擔年輕世代同仁在工作與育兒之間的雙重壓力，市府以具體行動推出最有感的支持，自職場公托開辦以來，收托穩定，設置3班共照顧48名0至2歲嬰幼兒，深獲同仁肯定。孩子在市政園區活動、奔跑與歡笑的身影，已成為日常中最真實、也最具象的幸福畫面。

為持續落實市長「職場托育2.0」政策，人事處進一步指出，市府經調查豐原區陽明市政大樓1,500餘名員工的托育需求後，已於今年7月啟動第二座職場公托籌設作業，裝修工程於本月11日正式開工，預計明（115）年年中啟用。屆時，台中市政府將成為全國唯一同時設置2座職場員工子女托嬰中心的地方政府，展現市府以制度留才、與年輕世代並肩打拚的決心。

人事處也指出，市府用行動陪伴同仁走過人生的重要階段，從單身、成家到育兒，串起一張溫暖而實際的支持網絡。除友善育兒措施外，也持續規劃多元主題單身聯誼活動，讓緣分在輕鬆交流中萌芽；同時辦理親子活動，讓孩子走進父母的工作場域，成為連結家庭與職場的重要橋梁。在盧市長任內，這份用心已悄然開花結果，成功促成9對佳偶，去年更迎來市府「聖誕寶寶」的喜訊，未來將持續推出更多創意與溫度兼具的活動。

人事處處長陳月春強調，市長始終把台中當作一個大家庭經營，將市民視為家人，也把這份「家人至上」的理念帶進市府內部管理。市府將持續推出符合年輕世代需求的友善職場措施，從「牽牽手」到「牽小手」，一路陪伴同仁在人生與職涯中前行，真正落實「開心活、放心生、安心養」的三心級福利，讓人才留得住、服務不斷線，打造最有溫度的公務職場。