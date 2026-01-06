中市府肯定移工貢獻 模範移工選拔受理推薦

114年盧秀燕市長與獲獎模範移工合影。

台中市移工人數已逾10萬人，為全國第2大移工城市，移工長期投入中市產業與社會發展，已成為城市不可或缺的重要夥伴。為感謝並肯定移工朋友對經濟與社會的貢獻，台中市政府勞工局115年持續辦理「模範移工選拔活動」，即日起至115年1月12日止受理推薦，歡迎各界踴躍推薦優秀移工參加選拔。

勞工局長林淑媛表示，凡於中市累積工作達1年以上（不限同一雇主），且至115年5月31日止聘僱許可仍有效之移工，只要無違反就業服務法或其他我國法令之不良紀錄，且前2年未曾獲選中市模範移工者，均可由雇主、私立就業服務機構、各國駐台辦事處、移工民間團體或社會大眾推薦方式參選。此次選拔預計選出8名模範移工，包含社福類3名及產業類5名，並將於115年五一勞動節系列活動公開表揚，給予最高肯定與鼓勵。

勞工局表示，經決選獲選為中市模範移工者，每名可獲頒價值新台幣6,000元之商品禮券（或等值商品）及獎狀1幀；另為鼓勵移工踴躍參與，針對入圍但未獲選者，亦將擇優頒發1,000元商品禮券及獎狀1幀，以資鼓勵。

歡迎雇主、私立就業服務機構、各國駐臺辦事處、移工民間團體及社會大眾踴躍推薦報名。相關活動資訊請至「台中市政府勞工局」網站