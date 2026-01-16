中市府自籌完成台中國際會展中心 舉行2026台中百工百業博覽會

由台中市商業會主辦的產業與消費指標盛事「2026台中百工百業博覽會」今（16）日於台中國際會展中心盛大開幕，總統賴清德受邀到場見證台中最具規模的B2C百工百業展，並感謝主辦單位與台中市政府共同促成展會。台中市長盧秀燕親自出席力挺產業，並於致詞時指出，台中國際會展中心第一期工程斥資88億元由市府自籌完成，盼帶動百工百業發展，並推動第二期工程，打造台中成為重要會展城市。

盧秀燕表示(見圖)，台中國際會展中心今年迎來第一檔展覽，由台中市商業會主辦「百工百業博覽會」別具指標意義，也恭賀台中市商業會率先進駐，為會展中心揭開序幕，並祝福展會圓滿成功、百業興旺。盧市長指出，台中國際會展中心由市府自地自建，第一期工程斥資88億元、全數由市府自籌完成，歷經6年多的努力，為中部地區實現30年來擁有大型會展中心、拚經濟的重要夢想，她也期盼未來在中央支持下，順利推動位於西側的第二期工程，將台中國際會展中心打造為全亞洲最新、規模最大的會展場域。

台中市商業會理事長謝豐享表示，這屆博覽會由台中市商業會集結50個同業公會、日本等7個國家，規劃680席以上展攤，內容多元。除深受民眾期待的年貨大展外，也整合觀光旅遊展、國際新車展示區、數位AI家電展等主題展區，歡迎民眾趕快到官網索取免費門票，展覽自今日起至1月19日止，為期4天，預計入場人次可達10萬人以上，並創造3億元消費產值，展現台中百工百業的厚實實力。