中市府自籌4.5億 全面汰換15萬套國中小課桌椅

記者張秉淞／臺中報導

臺中市政府自籌預算投入約4.5億元經費推動「陪您長大」計畫，分3年全面汰換臺中市國中小課桌椅，改採「可調式」新型課桌椅，讓課桌椅更符合人體工學，汰換掉的木製課桌椅則優先到「臺北惜物網」拍賣或留給有需要的家庭領用，兼顧環保效益。市長盧秀燕今（12）日前往南屯區東興國小，關心學生領用第2期汰換掉的課桌椅情形，看到阿公阿嬤帶著有需要的小朋友領用，不用再趴在地上寫功課，覺得很欣慰。

「椅子太硬，坐一整天屁股會有一條一條的痕跡！」盧秀燕分享，自己曾在東興國小擔任過導護媽媽，對學校很有感情，以往的課桌椅都是木製的，個子高的小朋友縮在小小的課桌椅裡面，個子小的小朋友坐在高高的課桌椅，坐起來很不舒服！小朋友一整天在學校的時間很多，如果課桌椅高度不適合的話，會影響到發育、健康跟學習專注力。

盧秀燕說明，汰換掉的舊課桌椅，依規先釋出在「臺北惜物網」拍賣，收入作公家的，不過因為臺中市一次要汰換15萬套，釋出規模大，賣不掉的課桌椅則優先留給學校作為勞作、烹飪活動的工作檯。考量有些小朋友回到家是沒有書桌的，需要趴在比較矮的餐桌上或蹲在客廳寫功課，甚至趴在地上寫作業，因此有剩餘的課桌椅，開放留給學校有需要的孩子及家庭優先領用。此外，市府新的年度持續推動重大教育政策，包括「臺中有鈣讚」、免費營養午餐等計畫，感謝議員們支持，財政再辛苦也要籌編經費提升教育環境，給孩子更好的未來。

教育局長蔣偉民表示，「陪您長大」政策不僅是設備更新，更是對學生健康與學習品質的長期投資，依照學生身高調整有助於維持正確坐姿與專注學習，市府也高度重視汰換下來木製課桌椅的後續處理，第1期汰換後的木製課桌椅共計4萬7,144套，超過7成透過調整至校內其他教室使用、跨校移撥、上架惜物網拍賣以及學生領用等方式持續再利用，顯示市府在政策執行上，兼顧效率與資源永續。其中，學生領用數量目前超過4,000套，協助許多家庭改善居家學習環境，也讓公共財物延續使用價值；目前正進行第2期汰換可調式課桌椅，預計國中2年級和國小中年級計5萬7,000餘套，汰換下來的木製課桌椅也將按流程持續再利用。

蔣偉民強調，木製課桌椅處置作業均依照既定流程辦理，包含學校留用、教育單位移轉撥、臺北惜物網 ( https://shwoo.gov.taipei/ )拍賣、學生領用及廠商清運再利用等方式，讓教育資源發揮最大效益。市府將持續督導各校落實循環再利用政策，並融入珍惜資源與環保再利用的教育意涵。

臺中市長盧秀燕今日前往南屯區東興國小，關心學生領用第2期汰換掉的課桌椅情形。（記者張秉淞攝）

臺中市長盧秀燕贈送小提燈給參與活動的學童。（記者張秉淞攝）