中市府與民間攜手助南社里守望隊換新巡邏車 提升巡邏安全性

台中市府與民間攜手助南社里守望隊換新巡邏車，昨日在清水區公所前廣場舉行交車典禮。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市清水區南社里守望相助隊車齡近二十二年，日夜巡邏造成性能耗損，考量隊員巡守安全及機動性，市府補助新購巡邏汽車一輛，十五日在清水區公所前廣場舉行交車典禮。民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕主持交車儀式，感謝守望相助隊無私奉獻，維護地方治安平穩。

吳世瑋表示，清水區幅員廣大，此次汰換新車不僅提升巡守機動性與效率，也進一步強化隊員執勤安全。

台中市議會議長張清照指出，守望相助隊是維護地方治安與社區安全的重要力量，為了讓隊員在巡邏時更加安全、便利，他積極向市府爭取相關經費，並結合地方企業資源，共同促成南社里守望相助隊巡邏車汰舊換新，新車投入使用後，不僅提升巡守機動性與執勤安全，也讓隊員能無後顧之憂的為鄉親服務。

清水區長蔡慶生表示，地方治安除仰賴警察守護外，也需要在地民力的支援與協助。由於南社里原巡邏車車齡近二十二年，為提升隊員巡守安全性，此次斥資總經費七十六萬九千元添購全新巡邏車，其中市府補助二十四萬五千元，其餘五十二萬四千元則由張議長、紫雲巖等地方熱心人士共同贊助，展現公私協力、守護地方安全的良好典範，並期盼里隊善用巡邏車，持續與市府團隊攜手編織堅韌有力的社區安全防護網。