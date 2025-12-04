中市府表揚1327名志工 感謝協助推動市政工作

記者蕭宇廷／臺中報導

臺中市政府社會局今（4）日舉辦志願服務獎勵表揚活動，表揚市府各機關所屬領域共1,327名志工、20名績優志工督導、15個績優志願服務團隊及13個局處志願服務方案。副市長賴淑惠感謝志工夥伴們發揮愛心、熱心及耐心長期參與志願服務，協助推動各項市政工作；也歡迎市民響應聯合國永續發展目標(SDGs)，一同加入志工行列，將幸福傳遍每個角落。

賴淑惠表示，臺中積極發展高齡志工、家庭志工、青年志工服務，更歡迎企業一同參與企業志工的行列，只要有一顆熱誠的心與奉獻的精神，都能成為臺中志願服務的一份子，讓更多人感受到愛與溫暖，一起用行動傳遞幸福。

臺中市社會局說明，今年共有116名志工服務時數達7,000小時以上獲頒「一等徽章」；331名志工服務時數達4,000小時以上獲頒「二等徽章」；880名志工服務時數達2,000小時以上獲頒「三等徽章」。

其中，大里區崇光國小志工林譯欣，服務年資長達23年，累積服務時數高達3萬2,516小時。林譯欣不只投身教育領域，更跨足文化、交通、稅務、衛生保健及警政等各種志願服務，無私奉獻的精神令人讚佩。

大里區公所瑞城里環保志工許錦屏高齡90歲，獲頒「三等徽章」，是這次表揚最高齡志工。許錦屏說，當環保志工打掃社區家園、又可以運動促進健康，一兼二顧！展現高齡志工樂活的態度與精神；財團法人慈興文教基金會青年志工陳亭芸、年僅21歲，是這次獲獎最年輕志工，服務時數達2,039小時，同樣獲頒「三等徽章」。

臺中市社會局肯定青年朋友投入志願服務的精神，歡迎更多青年朋友有「志」一同，加入臺中志工行列，攜手共創更美好的臺中。今日表揚，立法院副院長江啟臣出席；市議員劉士州、陳清龍、沈佑蓮也派代表共襄盛舉。